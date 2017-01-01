Как в Киеве распределят городской бюджет на 2019 год – инфографика

Сегодня киевские власти рассмотрели проект бюджета города на 2019 год.

Расходы на субсидии и льготы будут сокращены Getty Images

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Во вторник, 4 декабря, на сессии Киеврады был рассмотрен проект городского бюджета на 2019 год. Доходы и расходы будущего главного документа города установлены на уровне 54,9 млрд грн. Больше всего денег будет направлено на медицину и образованию. При этом сократят расходы на льготы и субсидии.

Об этом пишет Сегодня.

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Субвенция на льготы и субсидии на оплату “коммуналки“ уменьшатся и составят 1,6 млрд (было 3,2 млрд), образовательная немного вырастет - 3,4 млрд (было 2,8 млрд), медицинская останется прежней - 4,1 млрд грн, субвенция на строительство, реконструкцию дорог увеличится до 1,4 млрд грн (было 1,1 млрд).

Закладывают деньги и на компенсацию проезда льготников в общественном транспорте. Но в мэрии пока не знают, будут это адресные выплаты наличными жителям (напомним, в следующем году нам обещают монетизацию льгот) или, как и раньше, оплата перевозчикам.

Власти увеличат расходы а образование segodnya.ua

А что со стоительством?

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На финансирование объектов капстроительства предлагают направить 6 млрд грн (в 2018-м - 5,1 млрд). Среди них - строительство Подольского моста (630 млн грн), реконструкция фуникулера (100 млн), трамвайных линий и остановки на Контрактовой площади и рядом (51 млн), печально известного Шулявского моста (163,4 млн грн), зоопарка (200 млн), строительство метро на Виноградарь (1 млрд грн) и пешеходного моста в центре (115,6 млн).

Упомянуты проектные работы по новой развязке у метро “Академгородок“ (2,5 млн грн), реконструкции моста Патона (15,6 млн) и по строительству нового крематория в Киеве (400 тыс.). Фигурирует в списке и нашумевший флагшток за 50 млн, правда, пока теперь на его строительство предлагают выделить лишь 100 тыс. грн.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко рассказал, зачем его фонду миллиард.