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Более половины импорта одежды в Украину составляет секонд-хенд

Комментариев: 7
За 2017 год в Украину завезли 130 тысяч тонн товаров секонд-хенда, что составляет около 54% всего импортируемого товара легкой промышленности.
Секонд-хенд пользуется популярностью в Украине
Секонд-хенд пользуется популярностью в Украине
скриншот из видео

Более половины всего импортируемого товара легкой промышленности в Украину в 2017 году составляет секонд-хенд. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает ТСН.

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Указано, что по результатам исследования Ассоциации предпринимателей легкой промышленности, за 2017 год в Украину завезли 130 тысяч тонн товаров секонд-хенда, что составляет около 54%.

Таким образом, Украина заняла третье место по количеству потребления таких товаров. На первом и втором - Пакистан и Малайзия.

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“Те формальдегиды, о которых мы говорили, это обработка... она накапливается в нашем организме. Это в первую очередь онкозаболевания, это и на печень влияет, аллергии и так далее. Также надо понимать, что это синтетика в большей своей части. А синтетика - она не разлагается от 50 до 100 лет. Это действительно экологическая катастрофа!“ - отметила председатель Ассоциации предпринимателей легкой промышленности Татьяна Изовит.

Сообщается, что недалеко от Украины в списке крупнейших покупателей секонд-хенда стоят Россия, Камерун, Гватемала, Кения, Индия и Тунис.

Ранее сообщалось о том, как и почем обогреваются украинцы.

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Теги: видео, одежда, украинцы, Импорт, легкая промышленность, обувь, секонд-хенд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  04.12.2018, 14:44
Оценка:  -2
гость
Украина вообще недогосударство-секондхэнд...
Как то в гостинице заказал на ресепшене простигосподи в номер - пришла винничанка, такой разношенный секондхенд - похлюпал как в рваное голенище резинового сапога.Б-р-р, а деньги то уже уплачены...
Gagarinn    04.12.2018, 15:13
Оценка:  0
Gagarinn
То что ты у себя на расии заработал только на рваное голенище твоя проблема
GreenPeace!    04.12.2018, 14:35
Оценка:  -1
GreenPeace!
Купила в Лавине футболку H&M ровно на 1 раз постирать хватило,это не считая того,что линяет даже при стирке в холодной воде.
гость  (аноним)  04.12.2018, 14:10
Оценка:  -1
гость
Всеевропейская свалка мусора. Зато министры получают намного больше европейских коллег. О з/п кравцова и коболева вообще молчу.
БРОКЕР2018    04.12.2018, 13:59
Оценка:  0
БРОКЕР2018
всё-равно лучше китайского хлама
Vanila_о    04.12.2018, 13:52
Оценка:  -2
Vanila_о
Так "жити по новому" все таки ))))
гость  (аноним)  04.12.2018, 13:45
Оценка:  -1
гость
Хлам со всего мира свозят в Украину, включая одежду и машины. Хорошая утилизация для других стран.
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