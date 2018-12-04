Более половины импорта одежды в Украину составляет секонд-хенд

За 2017 год в Украину завезли 130 тысяч тонн товаров секонд-хенда, что составляет около 54% всего импортируемого товара легкой промышленности.

Более половины всего импортируемого товара легкой промышленности в Украину в 2017 году составляет секонд-хенд. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает ТСН.

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Указано, что по результатам исследования Ассоциации предпринимателей легкой промышленности, за 2017 год в Украину завезли 130 тысяч тонн товаров секонд-хенда, что составляет около 54%.

Таким образом, Украина заняла третье место по количеству потребления таких товаров. На первом и втором - Пакистан и Малайзия.

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“Те формальдегиды, о которых мы говорили, это обработка... она накапливается в нашем организме. Это в первую очередь онкозаболевания, это и на печень влияет, аллергии и так далее. Также надо понимать, что это синтетика в большей своей части. А синтетика - она не разлагается от 50 до 100 лет. Это действительно экологическая катастрофа!“ - отметила председатель Ассоциации предпринимателей легкой промышленности Татьяна Изовит.

Сообщается, что недалеко от Украины в списке крупнейших покупателей секонд-хенда стоят Россия, Камерун, Гватемала, Кения, Индия и Тунис.

Ранее сообщалось о том, как и почем обогреваются украинцы.