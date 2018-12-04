Не во сне, а наяву: Американец увидел во сне 1 млн и выиграл его в лотерею

Во сне он увидел "удачливый номер" и на следующий день купил лотерейный билет.

Мужчина увидел во сне "счастливые цифры" и выиграл их в реальности upi.com

Мужчина, проживающий в штате Мэриленд, увидел во сне “большой выигрыш“ и на следующий день отправился за лотерейным билетом. Счастливый билет принес ему 1 миллион долларов. Об этом сообщают UPI.

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52-летний американец, покупая билет, сказал чиновникам лотереи штата Мэриленд, что увидел во сне “счастливые цифры“. Он приобрел билет с пометкой “Макс Миллион“, уехал домой и стер скретч-строку.

После увиденного выигрыша ему пришлось вернуться в магазин, потому что он не поверил, то действительно получил миллион долларов.

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“Я не могу в это поверить. Я становлюсь счастливым, счастливым, счастливым!“, - произнес мужчина.

Он прокомментировал, что часть выигрыша он отдаст сыну на обучение, а все остальное оставит на сохранение.

Ранее сообщалось, что в Чернигове мужчина обстрелял из автомата помещение лотереи.