Какой будет главная елка Украины на Новый год-2019

Елку украсят северное сияние, хрусталь и 3 500 игрушек.

Какой будет главная новогодняя елка страны в Новый год 2019 depositphotos.com

Главную новогоднюю елку Украины зажгут на Софийской площади в Киеве 19 декабря 2018 года в 19:00. Она займет 27 метров в высоту и украшена 3,5 тыс игрушек в виде хрусталиков в цветах северного сияния.

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Об этом сообщили УНН со ссылкой на заявление Игоря Добруцкого, основателя проекта Folk Ukraine на пресс-конференции.

“Она будет в этот раз холодного цвета. Она еще будет привлекательна тем, что будет оформлена экраном - более 50 м по длине, который также будет излучать северное сияние 24 часа в сутки. На этом экране можно будет записать приветствие“, - отметил чиновник.

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Еще одну елку зажгут на Контрактовой площади в Киеве 15 декабря, высотой 22 метра. Это не все сюрпризы в Новый год 2019.

Впервые новогодняя елка будет зажжена на левом берегу на территории МВЦ. “Включит“ ее Олег Скрипка, который вместе со “Страной мечты“ организует вокруг нее праздник.

Ранее сообщалось, какой штраф грозит украинцу за срубленную елку.