Протесты "желтых жилетов": Сколько заплатят за ущерб Триумфальной арки

На ремонт Триумфальной арки после протестов потратят миллион евро.

Протестующие “желтые жилеты“ в Париже против повышения цен на топливо серьезно повредили Триумфальную арку. Стоимость ее ремонта составит около 1 миллиона евро.

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Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Филиппа Белаваля, главы национального ведомства охраны памятников.

По его словам, небольшая группа участников протеста ворвалась внутрь помещения и “обезглавила“ мраморную статую Наполеона, разрисовала стены граффити и разбила на мелкие кусочки гипсовую скульптуру почти столетней давности.

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“Возможные убытки я оцениваю в сотни тысяч, может быть даже в миллион евро“, - заявил Белаваль.

Во время протеста Наполеона "обезглавили" Newsone.ua

Ранее сообщалось, что мэрия Парижа оценивает сумму ущерба, нанесенного во время субботних насильственных акций в столице, в 3-4 млн евро.