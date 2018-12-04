Повышение средней зарплаты: Подводные камни
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Финансовый эксперт Василий Горбаль заявил, что в результате увеличения средней зарплаты в Украине, увеличилась и задолженность по выплатам сотрудникам.
Интервью с экспертом провел Обозреватель.
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“Это также очень критический показатель для экономики. Вместе с мотивацией к повышению зарплат, нам нужно работать над тем, чтобы руководители областей выделяли этот вопрос как один из приоритетных для своей работы“, – заявил Горбаль.
Он добавляет, что учитывать нужно отдельные отрасли, предприятия, искать причины проблем и сотрудничать с центральными органами исполнительной власти.
Ранее сообщалось, что в 2019 году в Украине повысят штраф за нелегальную работу и заставят платить 125 тыс грн за зарплату в конверте.
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