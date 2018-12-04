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Повышение средней зарплаты: Подводные камни

Комментариев: 2
Мнение эксперта в финансовой сфере.
Подводные камни повышения средней зарплаты в Украине
Подводные камни повышения средней зарплаты в Украине
depositphotos.com

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Финансовый эксперт Василий Горбаль заявил, что в результате увеличения средней зарплаты в Украине, увеличилась и задолженность по выплатам сотрудникам.

Интервью с экспертом провел Обозреватель.

Средняя зарплата в Украине в октябре 2018 года
Средняя зарплата в Украине в октябре 2018 года
Обозреватель

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“Это также очень критический показатель для экономики. Вместе с мотивацией к повышению зарплат, нам нужно работать над тем, чтобы руководители областей выделяли этот вопрос как один из приоритетных для своей работы“, – заявил Горбаль.

Он добавляет, что учитывать нужно отдельные отрасли, предприятия, искать причины проблем и сотрудничать с центральными органами исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Украине повысят штраф за нелегальную работу и заставят платить 125 тыс грн за зарплату в конверте.

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Теги: средняя зарплата, средняя зарплата в украине, заработная плата, повышение зарплат
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Комментариев (2)
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Сhe  (аноним)  04.12.2018, 18:23
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Сhe
Если государство имеет нам мозги тогда пусть хотя бы даст нам денег за тот бред что нам приходиться выслушивать от его лидеров что бы хватило на бухло залить глаза и орать слава украине
гость  (аноним)  04.12.2018, 17:57
Оценка:  0
гость
Да уйдите уже от понятия "ср. зарплата". Ну нет ее в Германии, Франции, Италии ( только в отраслях). И нет понятия "субсидия на оплату ЖК услуг". Это вообще маразм.
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