Украина возобновила отправку зерна через порты на Азове

Перевалка грузов портами Бердянск и Мариуполь уже составила 37,2 млн тонн, что практически равно прошлогоднему показателю за аналогичный период.

Перевалка зерна на суда через порты Мариуполя и Бердянска восстановлена и осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает Минагрополитики Украины во вторник, 4 декабря.

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“Наши суда начали проходить в обе стороны через порты Мариуполя и Бердянска. Порты работают в штатном режиме, экспортные отгрузки происходят по плану“, – сказал первый замглавы министерства Максим Мартынюк в ходе очередного заседания Штаба по оперативному решению вопросов логистики в сельском хозяйстве.

По словам начальника Службы по организации работы портов ГП Администрация морских портов Украины Вячеслава Вороного, внутренние рабочие группы, которые были созданы для взаимодействия морских портов и станций Укрзализныци, работают в ежедневном графике и все необходимые вопросы решаются оперативно. На сегодняшний день ни одному из терминалов не объявлено конвенции, то есть ограничений на прием грузов.

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“По состоянию на 4 декабря перевалка грузов морскими портами уже составила 37,2 млн тонн, что практически равно прошлогоднему показателю за аналогичный период“, – отметили в Минагрополитики.

Также отмечается, что морские порты Бердянск и Мариуполь могут увеличить перевалку грузов на 800 тысяч тонн в год. Для этого проводятся работы по углублению дна.

Ранее сообщалось, что Украина экспортировала агропродукции почти на $15 млрд.