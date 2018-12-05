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Украина возобновила отправку зерна через порты на Азове

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Перевалка грузов портами Бердянск и Мариуполь уже составила 37,2 млн тонн, что практически равно прошлогоднему показателю за аналогичный период.
Порт Мариуполя работает в штатном режиме
Порт Мариуполя работает в штатном режиме
depositphotos.com

Перевалка зерна на суда через порты Мариуполя и Бердянска восстановлена и осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает Минагрополитики Украины во вторник, 4 декабря. 

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“Наши суда начали проходить в обе стороны через порты Мариуполя и Бердянска. Порты работают в штатном режиме, экспортные отгрузки происходят по плану“, – сказал первый замглавы министерства Максим Мартынюк в ходе очередного заседания Штаба по оперативному решению вопросов логистики в сельском хозяйстве.

По словам начальника Службы по организации работы портов ГП Администрация морских портов Украины Вячеслава Вороного, внутренние рабочие группы, которые были созданы для взаимодействия морских портов и станций Укрзализныци, работают в ежедневном графике и все необходимые вопросы решаются оперативно. На сегодняшний день ни одному из терминалов не объявлено конвенции, то есть ограничений на прием грузов. 

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“По состоянию на 4 декабря перевалка грузов морскими портами уже составила 37,2 млн тонн, что практически равно прошлогоднему показателю за аналогичный период“, – отметили в Минагрополитики.

Также отмечается, что морские порты Бердянск и Мариуполь могут увеличить перевалку грузов на 800 тысяч тонн в год. Для этого проводятся работы по углублению дна.

Ранее сообщалось, что Украина экспортировала агропродукции почти на $15 млрд.

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Теги: Россия, Украина, корабль, корабли, Азовское море, экспорт, зерно
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.12.2018, 11:08
Оценка:  0
гость
Начался сезон зимних штормов, опять Россия периодически будет "блокировать" проход через пролив! Они такие, о безопасности судоходства пекутся..., а мы им сцанкции за "умышленную" блокаду! Пусть потом оправдываются!
Военпол в Крыму  (аноним)  05.12.2018, 10:34
Оценка:  -1
Военпол в Крыму
Надеюсь капитаны и рулевые этих судов знают что означает сигнал ЛИМА поступающий от пограничников?
А то одни не поняли. Пришлось навал на правый борт сделать, а другому болванкой стеклянную броню продырявить...
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