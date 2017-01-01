Новый президент Мексики распродает самолеты предыдущей власти
Новый президент Мексики Андрэс Мануэль Обрадор, официально вступивший в должность в понедельник, 3 декабря, принял решение распродать все самолеты предыдущей власти.
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Об этом сообщают Сегодня.
Среди 61 самолета, выставленных на торги, находится личный самолет бывшего президента Мексики. Нынешний глава правительства считает его чересчур роскошным. В самолете имеется спальня и ванная комната, которая обделана мрамором.
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Только за один этот самолет Обрадор планирует получить 218 млн долларов.
Ранее сообщалось, заместитель Генпрокурора Евгений Енин зарегистрировал на папу новую недвижимость: квартиру и частный дом под Киевом.
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