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Новый президент Мексики распродает самолеты предыдущей власти

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61 самолет, который находился в пользовании предыдущей власти Мексики выставят на продажу.
Новый глава Мексики выставил на продажу самолет, принадлежащий бывшему президенту
Новый глава Мексики выставил на продажу самолет, принадлежащий бывшему президенту
Getty Images

Новый президент Мексики Андрэс Мануэль Обрадор, официально вступивший в должность в понедельник, 3 декабря, принял решение распродать все самолеты предыдущей власти. 

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Об этом сообщают Сегодня.

Среди 61 самолета, выставленных на торги, находится личный самолет бывшего президента Мексики. Нынешний глава правительства считает его чересчур роскошным. В самолете имеется спальня и ванная комната, которая обделана мрамором. 

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Только за один этот самолет Обрадор планирует получить 218 млн долларов.

Ранее сообщалось, заместитель Генпрокурора Евгений Енин зарегистрировал на папу новую недвижимость: квартиру и частный дом под Киевом.

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Теги: мексика, борьба с коррупцией, новы президент мексики, Андрэс Мануэль Обрадор, новая власть в мексике
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