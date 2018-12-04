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Укрзализныця аннулирует рейсы на новом экспрессе в Борисполь

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Обновленное расписание висит на вокзалах и действует с 00:00 4 декабря.
Укрзализныця отменяет рейсы нового эксперсса
Укрзализныця отменяет рейсы нового эксперсса
facebook.com

Поезда “Киев-Борисполь Экспресс“ начали отменять на пятый день после открытия нового регулярного сообщения между Киевом и главным аэропортом столицы. 

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Об этом сообщают avianews.com. 

Так, на вокзале уже повесили объявления с новым расписанием, которое вступает в силу в 00:00 4 декабря и отменяет некоторые рейсы в ночное время, и в час пик утром и вечером. 

Теперь интервал ночью будет составлять 2 часа, в пиковое время до 1 часа, а в остальное время поезда будут курсировать больше, чем 1 час.

Новое расписание поездов с 4 декабря 2018 года
Новое расписание поездов с 4 декабря 2018 года
avianews.com

До этого интервал составлял около 1 часа, а в утреннее и ночное время до 27-44 минут.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця планирует соединить экспресс Киев-Борисполь с метро.

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Теги: Укрзализниця, экспресс, экспресс киев борисполь, борисполь, аеропорт, аеропорт Борисполь
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