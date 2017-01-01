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НБУ укрепил гривну: Курс валют на 5 декабря

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Нацбанк усилил гривну, а доллар продолжает снижаться в цене.
Нацбанк установил курсы валют на среду
Нацбанк установил курсы валют на среду
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 5 декабря, на уровне:

– 100 долларов США – 2812,5926 гривны (-4,6812); 

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– 100 евро – 3192,5347 гривны (+16,3522).

Так, курс гривны повысился на 4 копейки в сравнении с долларом, но на 16 копеек упал в сравнении с евро.

Доллар на межбанковском валютном рынке упал на 9 и 11 копеек, в продаже и покупке, соответственно - до 28,07 грн/долл и до 28,03 грн/долл.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить валюта в Украине на Новый год.

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