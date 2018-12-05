Запасы газа ниже прошлогодних - Минэнергоугля

Из-за холодного ноября Украина израсходовала из подземных хранилищ на 0,5 млрд куб. м природного газа больше, чем за тот же период 2017 года.

За последние три недели Украина израсходовала из подземных хранилищ на 0,5 млрд куб. м природного газа больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство топлива энергетики и угольной промышленности.

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В ведомстве отметили, что декабрь 2018 года страна встречает почти с таким же наполнением подземных хранилищ, как и год назад благодаря большим запасам на начало отопительного сезона и более теплому октябрю.

На 3 декабря этого года в подземных хранилищах находилось 15,96 млрд куб. м по сравнению с 16,03 млрд куб. м на эту дату год назад.

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Запасы угля пока еще превышают прошлогодние: 1,67 млн тонн по состоянию на 4 декабря против 1,62 млн тонн на аналогичную дату прошлого года. Впрочем три недели назад в хранилищах было 1,94 млн тонн угля, что на 0,53 млн тонн больше, чем годом ранее.

Крайне низкими остаются запасы мазута - 38,4 тысяч тонн против 82 тыс. тонн годом ранее.

Ранее сообщалось о том, что в Украине растет потребление угля.