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Должников по алиментам будут трудоустраивать, чтобы было, чем платить

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Госслужба занятости вместе с Минюстом будут трудоустраивать неплательщиков по алиментам.
Госслужба занятости трудоустроит неплательщиков алиментов
Госслужба занятости трудоустроит неплательщиков алиментов
facebook.com/zaniatist

Государственная служба занятости сообщила на своей официальной странице в Facebook, что начала работу совместно с Министерством юстиции по трудоустройству неплательщиков алиментов для взыскания долгов. 

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“Состоялась встреча заместителя министра юстиции Светланы Глущенко с заместителем главы Государственной службы занятости Романом Крыганом по налаживанию тесного сотрудничества в сфере трудоустройства должников по выплате алиментов”, – говорится в сообщении.

Они обозначили, что на учете Госслужбы находятся 100 тыс исполнительных производств по алиментам. Должники ссылаются на отсутствие у них постоянной работы или имущества, что не позволяет выплачивать средства вовремя. 

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Для решения этого вопроса Госслужба и Минюст планируют подписать Меморандум о сотрудничестве с целью трудоустраивать людей, которые являются должниками по алиментам.

Ранее сообщалось, что 12 тысяч родителей объявлены в розыск, исполнителями уже было взыскано с должников 3,8 млрд грн алиментов в пользу 541 тысячи детей.

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Теги: алименты, госслужба занятости, Министерство юстиции, должники алиментов, трудоустройство, взыскание задолженности
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