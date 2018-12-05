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В Украине на четверть выросла среднемесячная зарплата

Комментариев: 13
В третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составляла 9,063 тыс. грн, что на 24,7% больше, чем за отчетный период 2017 года.
В Украине выросла среднемесячная зарплата
В Украине выросла среднемесячная зарплата

Среднемесячная зарплата в Украине в третьем квартале 2018 года увеличилась на 24,7% - до 9,063 тыс. грн. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики.

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“В третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составляла 9,063 тыс. грн, что на 24,7% больше, чем в третьем квартале 2017 года“, - говорится в сообщении.

При этом рейтинг самых высокооплачиваемых работников по отраслям, где зафиксирован самый высокий показатель среднемесячной зарплаты, выглядит так:

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авиационный транспорт - 39,439 тыс. грн (прирост на 11%, по сравнению с третьим кварталом 2017 года);

финансовая и страховая деятельность - 16,205 тыс. грн (прирост 23,3%);

информационные технологии и телекоммуникации - 14,282 тыс. грн (+18,4%).

Ранее сообщалось о том, что украинцев заставят платить штраф 125 тысяч гривен за зарплату в конверте.

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Теги: зарплаты, деньги, повышение, финансы, заработная плата, заработок, зарплата, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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гость  (аноним)  05.12.2018, 17:02
Оценка:  0
гость
(аноним) 05.12.2018, 16:58
владелец этого Бигмира и Корра (это один медиахолдинг) сидит давно в России. Ему россияне даже отдали в пользование многие крупные отжатые на оккупированном Донбассе предприятия и шахты, без уплаты налогов в Донецке и Луганске!
Тоже не знал?
гость  (аноним)  05.12.2018, 16:59
Оценка:  -1
гость
да, коболев выписал себе премию в миллиард, вот и повысилась. а ещё и др. министры нарисовали себе зп по 80-120 тысяч в месяц! "ЖЫТ/ДЫ ПО НОВОМУ"!!!
гость  (аноним)  05.12.2018, 16:58
Оценка:  -1
гость
БигМир! Я Вас уважаю! А на КоррНет меня забанили до 2025 года! Но я же пишу Правду!! А правда только одна есть в мире - "Ребята, давайте жить дружно!!" (с)....Хотя- ваши хозяева весь мир уничтожают ни за что, ни про что..только мы -РФ- можем им дать отпор!!. Спасибо, что не баните!!
гость  (аноним)  05.12.2018, 16:58
Оценка:  +1
гость
16:53, жесть ... как в России один царек, засидевшийся на троне, смог засрать массовке мозг.
Донецк и Луганск под полным контролем России с лета 2014-го (полный контроль всех уровней).
На Донбассе новых 2 армейских корпуса созданных Россией, которые местным вообще не подчинены. Все исключительно РФ.
гость  (аноним)  05.12.2018, 16:53
Оценка:  -2
гость
Гостю, который тут написал в 16=40 "про ОРДЛО!"..Какие там наши?? Ни Пентагон, ни ООН, ни Брюссель (штаб НАТО), а также ваши министры Мужеложенко и Полторамиллиметра ЗАЯВИЛИ - Они не видели ТАМ Российских Войск!! Что вам надо? Вы не верите своим местным хозяевам и забугорным??
гость  (аноним)  05.12.2018, 16:50
Оценка:  +3
гость
16:47 - вспомнил немцев, так поинтересуйся сволько платят в нынешней оккупации, под путиным на Донбассе.
Сразу облом об этом российском убожестве вспоминать, "освободители" хе-ровы? От нормальной жизни вы только освободили миллионы местных ((((((
ГеббельсТВ в России вам реальность вообще заменил?
гость  (аноним)  05.12.2018, 16:47
Оценка:  -4
гость
Преподавателю высшей категории, который написал тут в =16.23= про отмену льгот- в фашисткой германии давали льготы тем преподам, которые восхваляли её..У вас только 4 года настоящего, а вообще то с 91 года тайного фашизма..вы, видно, не успели..Ждите ещё- пэдро будет вашим фашистопрезидентом
гость  (аноним)  05.12.2018, 16:40
Оценка:  +5
гость
гость (аноним) 05.12.2018, 16:37
для кого-то новость, что ОРДЛО - это оккупированная Россией часть Донецкой и Луганской областей и там только за счет российского бюджета все финансирование сейчас???
Только Россия финансирует регион на порядок хуже, чем было при Украине ((((
гость  (аноним)  05.12.2018, 16:38
Оценка:  0
гость
05.12.2018, 16:23, Вы не сочиняете сейчас?
Высшая категория?
Вы на пол ставки работаете? Сколько часов?
гость  (аноним)  05.12.2018, 16:37
Оценка:  -4
гость
Тому, кто ниже..Какие нищенские зарплаты в ЛДНР? ..Это наши граждане и наша страна фактически! А зарплаты в РФ больше чем у вас..Тапки мои не смеши, нищеброд, ладно!!
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