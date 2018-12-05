В Украине на четверть выросла среднемесячная зарплата
Среднемесячная зарплата в Украине в третьем квартале 2018 года увеличилась на 24,7% - до 9,063 тыс. грн. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики.
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“В третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составляла 9,063 тыс. грн, что на 24,7% больше, чем в третьем квартале 2017 года“, - говорится в сообщении.
При этом рейтинг самых высокооплачиваемых работников по отраслям, где зафиксирован самый высокий показатель среднемесячной зарплаты, выглядит так:
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авиационный транспорт - 39,439 тыс. грн (прирост на 11%, по сравнению с третьим кварталом 2017 года);
финансовая и страховая деятельность - 16,205 тыс. грн (прирост 23,3%);
информационные технологии и телекоммуникации - 14,282 тыс. грн (+18,4%).
Ранее сообщалось о том, что украинцев заставят платить штраф 125 тысяч гривен за зарплату в конверте.
Полная версия правил
владелец этого Бигмира и Корра (это один медиахолдинг) сидит давно в России. Ему россияне даже отдали в пользование многие крупные отжатые на оккупированном Донбассе предприятия и шахты, без уплаты налогов в Донецке и Луганске!
Тоже не знал?
Донецк и Луганск под полным контролем России с лета 2014-го (полный контроль всех уровней).
На Донбассе новых 2 армейских корпуса созданных Россией, которые местным вообще не подчинены. Все исключительно РФ.
Сразу облом об этом российском убожестве вспоминать, "освободители" хе-ровы? От нормальной жизни вы только освободили миллионы местных ((((((
ГеббельсТВ в России вам реальность вообще заменил?
для кого-то новость, что ОРДЛО - это оккупированная Россией часть Донецкой и Луганской областей и там только за счет российского бюджета все финансирование сейчас???
Только Россия финансирует регион на порядок хуже, чем было при Украине ((((
Высшая категория?
Вы на пол ставки работаете? Сколько часов?