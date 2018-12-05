В Украине на четверть выросла среднемесячная зарплата

В третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составляла 9,063 тыс. грн, что на 24,7% больше, чем за отчетный период 2017 года.

Среднемесячная зарплата в Украине в третьем квартале 2018 года увеличилась на 24,7% - до 9,063 тыс. грн. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики.

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“В третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составляла 9,063 тыс. грн, что на 24,7% больше, чем в третьем квартале 2017 года“, - говорится в сообщении.

При этом рейтинг самых высокооплачиваемых работников по отраслям, где зафиксирован самый высокий показатель среднемесячной зарплаты, выглядит так:

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авиационный транспорт - 39,439 тыс. грн (прирост на 11%, по сравнению с третьим кварталом 2017 года);

финансовая и страховая деятельность - 16,205 тыс. грн (прирост 23,3%);

информационные технологии и телекоммуникации - 14,282 тыс. грн (+18,4%).

Ранее сообщалось о том, что украинцев заставят платить штраф 125 тысяч гривен за зарплату в конверте.