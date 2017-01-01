"Сговоры среди участников торгов": АМКУ нашел нарушения производителей хлора

Антимонопольный комитет обвинил компании производителей в подорожании питьевой воды.

АМКУ нашел нарушения производителей хлора, которые влияют на итоговый счет в квитанциях украинцев depositphotos.com

По мнению Антимонопольного комитета завод АО “Днепразот“ нарушает производство и продажу хлорных реагентов. Дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке уже было открыто против этой компании.

Читай также: Украинцы задолжали стране 39,2 млрд грн за коммунальные услуги

В нескольких случаях поставщики в ходе торгов согласовывали свои действия и подымали стоимость на 70%.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на сообщение пресс-службы АМКУ.

“За последние три года выявлены нарушения законодательства о защите экономической конкуренции - сговоры среди участников торгов“, - сообщает АМКУ.

Читай также: Вывоз мусора в столице подорожает: Насколько повысят тариф

АМКУ подчеркивает, что такие сговоры влияют на повышение стоимости реагентов и в итоге на конечный счет на тариф потребления питьевой воды для населения.

Цена, по которой отпускались реагенты составляла 5,3 тыс грн за тонну.

Штраф, суммой в 109,5 тыс грн был наложен АМКУ на Гипохлорсервис и на Хлортехвод для каждого.

Читай также: Как в Украине изменились цены за последние 5 лет – инфографика

Комитет планирует рассмотреть новые дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции при закупках реагентов для обеззараживания питьевой воды, так как сговоры на аукционах были обнаружены еще в 10 областях Украины.

Ранее сообщалось, что Киевводоканал опубликовал новые тарифы на холодную воду.