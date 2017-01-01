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Кабмин одобрил проект меморандума о сотрудничестве с МВФ

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Правительство Украины утвердило проекты письма о намерениях и меморандума о сотрудничестве с МВФ по программе Stand-Вy.
Кабмин утвердил проект меморандума о сотрудничестве с МВФ
Кабмин утвердил проект меморандума о сотрудничестве с МВФ
depositphotos.com

Кабинет министров Украины утвердил проекты письма о намерениях и меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом по программе Stand-Вy. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает пресс-служба правительства. 

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“Сегодня были утверждены проекты письма о намерениях правительства и Национального банка Украины к МВФ и меморандума об экономической и финансовой политике“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый транш макрофинпомощи Евросоюза поступит в государственный бюджет в середине декабря.

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Теги: МВФ, финансы, Кабмин Украины, правительство, сотрудничество, финансирование, меморандум, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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