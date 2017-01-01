Парубий подписал бюджет-2019 и направил Порошенко

Председатель парламента 5 декабря подписал закон О Государственном бюджете Украины на 2019 год. Документ отправили на подпись президенту.

Андрею Парубию понадобилось около двух недель для подписания Госбюджета-2019 facebook.com/andriy.parubiy

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в среду, 5 декабря, подписал закон О Государственном бюджете Украины на 2019 год. Документ отправили на подпись президенту, следует из данных на сайте парламента.

Читай также: За год Порошенко заработал 188 млн гривен – СМИ

“5 декабря 2018 года закон направлен на подпись президенту“, - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Только подписав закон, спикер Рады отметил, что парламентарии приняли госбюджет, придерживаясь всех требований бюджетного законодательства - до 1 декабря.

Читай также: Нардеп должен 280 миллионов долларов ВТБ банку - СМИ

“Это означает, что мы точно получим макрофинансовую поддержку от наших международных партнеров“, - подчеркнул Парубий, указав, что бюджет - сбалансированный.

Известно, что бюджет-2019 пролежал без подписи Парубия почти две недели после принятия.

Ранее сообщалось, как в Киеве распределят городской бюджет на 2019 год.