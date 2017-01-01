Панамский архив: в США предъявили первые обвинения

В США предъявили обвинения в налоговом мошенничестве четверым людям, которые фигурируют в документах фирмы Mossack Fonseca в рамках "панамского архива".

В США четырем людям предъявили обвинения в налоговом мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях по делу, возбужденному после утечки документов фирмы Mossack Fonseca в рамках “панамского архива“. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

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Обвинения по 11 пунктам предъявлены гражданину Панамы Франсену Оуэнсу, гражданам Германии Дирку Брауэру и Йоахиму фон Дер Гольцу и американцу Ричарду Гаффею. Все обвиняемые, кроме Оуэнса, находятся под арестом.

Помощник генерального прокурора Брайан Бенчковски заявил, что предъявленные обвинения демонстрируют приверженность США делу преследования профессионалов, “которые содействуют финансовым преступлениям через международные границы и налоговым мошенникам“, предоставляя свои сервисы.

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По версии следствия, в 2000-2017 годах Оуэнс и Брауэр в сговоре с другими обвиняемыми участвовали в преступной схеме по сокрытию активов клиентов Mossack Fonseca. С этой целью они создавали фиктивные фонды и компании в офшорных зонах. Следствие отмечает, что имена клиентов фирмы обычно не фигурировали в учредительных документах фиктивных фондов, хотя имели полный доступ к активам.

Ранее сообщалось, что OCCRP опубликовала вторую часть Панамского досье, в частности, подтвердилось российское гражданство мэра Одессы.