Гривна упала ниже 28 за доллар: Курс валют на 6 декабря

Нацбанк установил гривну на уровне 27,97 грн/долл. А доллар на межбанке продолжает быстро снижаться.

Национальный банк Украины установил курс валют на 6 декабря, четверг, на таких уровнях:

– 100 долларов США – 2797,5656 гривны (-15,6812);

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– 100 евро – 3176,3560 гривны (-32,5309).

По сравнению с предыдущим банковским днем стоимость гривны повысилась на 15 копеек до 27,97 гривен за доллар, и на 32,53 копейки за евро - 31,76.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке снизился в продаже и покупке на 11 и 10 копеек - до 27,96 грн/долл, и до 27,93 грн/долл, соответственно.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составляла 9,063 тыс. грн, что на 24,7% больше, чем за отчетный период 2017 года.