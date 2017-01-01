В ООН назвали количество трудовых мигрантов в мире

Трудовые мигранты составляют около 4,7% от общемировой рабочей силы. При этом "львиная доля" их занята в странах с высоким и средневысоким уровнем доходов.

Численность трудовых мигрантов во всем мире с 2013 года выросла на 9% и достигла 164 млн человек. Об этом сообщает Международная организация труда (МОТ) ООН в среду, 5 декабря.

В докладе, основанном на статистике за 2017 год, трудовые мигранты определены как люди старше 15 лет, которые переехали в другую страну в поисках работы или нашли работу после переезда в зарубежное государство.

Читай также: Заробитчан обязуют декларировать доходы - Рева

Согласно данным МОТ, трудовые мигранты составляют около 4,7% от общемировой рабочей силы. При этом “львиная доля“ их занята в странах с высоким и средневысоким уровнем доходов.

Так, 61% трудовых мигрантов находятся в трех субрегионах: 23% в Северной Америке, 23,9% в Северной, Южной и Западной Европе и 13,9% в арабских странах.

Читай также: Почти 2 млн трудовых мигрантов из Украины работают в Польше

В другие регионы, в которых проживает большое количество рабочих-мигрантов – более 5%, входят Восточная Европа, страны Африки к югу от Сахары, Юго-Восточная Азия, а также Центральная и Западная Азия. При этом в Северной Африке проживает менее 1% трудящихся-мигрантов.

Ранее сообщалось, что Каждые 30 секунд из Украины выезжает 1 человек, а с марта 2018 года из страны выехало 720 тысяч украинцев.