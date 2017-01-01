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В ООН назвали количество трудовых мигрантов в мире

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Трудовые мигранты составляют около 4,7% от общемировой рабочей силы. При этом "львиная доля" их занята в странах с высоким и средневысоким уровнем доходов.
Во всем мире числится 164 млн трудовых мигрантов
Во всем мире числится 164 млн трудовых мигрантов
depositphotos.com

Численность трудовых мигрантов во всем мире с 2013 года выросла на 9% и достигла 164 млн человек. Об этом сообщает Международная организация труда (МОТ) ООН в среду, 5 декабря.

В докладе, основанном на статистике за 2017 год, трудовые мигранты определены как люди старше 15 лет, которые переехали в другую страну в поисках работы или нашли работу после переезда в зарубежное государство. 

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Согласно данным МОТ, трудовые мигранты составляют около 4,7% от общемировой рабочей силы. При этом “львиная доля“ их занята в странах с высоким и средневысоким уровнем доходов.

Так, 61% трудовых мигрантов находятся в трех субрегионах: 23% в Северной Америке, 23,9% в Северной, Южной и Западной Европе и 13,9% в арабских странах. 

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В другие регионы, в которых проживает большое количество рабочих-мигрантов – более 5%, входят Восточная Европа, страны Африки к югу от Сахары, Юго-Восточная Азия, а также Центральная и Западная Азия. При этом в Северной Африке проживает менее 1% трудящихся-мигрантов.

Ранее сообщалось, что Каждые 30 секунд из Украины выезжает 1 человек, а с марта 2018 года из страны выехало 720 тысяч украинцев.

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Теги: Трудовая миграция, ООН, работа, рабочие, миграция, мигранты, рабочая сила, трудовые ресурсы
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