Международные резервы Украины выросли на $974 млн

По состоянию на 1 декабря объем международных резервов покрывает три месяца будущего импорта.

Международные резервы Украины в ноябре увеличились на 5,8% до $17,7 млрд в сравнении с октябрем. Об этом в среду, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Отмечается, что международные резервы выросли за ноябрь на $974,5 млн - до $17,7 млрд по состоянию на 1 декабря 2018 года.

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Объем международных резервов увеличился благодаря привлечению средств правительством, а также в результате покупки валюты Нацбанком на межбанковском рынке.

Отмечается, что правительство получило $2 млрд от размещения еврооблигаций и $82,9 млн от продажи облигаций внутреннего государственного займа. При этом платежи по государственному долгу были меньше, чем поступления от продажи государственных ценных бумаг.

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В частности, в ноябре правительство и Национальный банк оплатили в пользу Международного валютного фонда $439,1 млн (в эквиваленте).

Другие платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составили $238,2 млн в эквиваленте, из которых $149,1 млн по государственным облигациям внутреннего государственного займа и $18,5 млн - по еврооблигациям.

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Всего по состоянию на 1 декабря 2018 года объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Ранее сообщалось, что коррупция съедает 2% от мирового ВВП.