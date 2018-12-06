Кто "виноват" в подорожании мяса

Как изменились цены за прошедший год.

По данным минагрополитики оптово-отпускные цены в Украине на мясо выросли на 1% , а розничные на 9,6%. Об этом сообщает УНН.

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Говядина стала дороже на 3% по оптовой цене и стоит теперь до 77,9 грн/кг, а в рознице стоимость повысилась на 10% - до 97,6 грн/кг.

Поднялась стоимость на куриное мясо. При покупке оптом за кг придется заплатить 45,2 грн (это 1% по сравнению с предыдущим годом), а по розничной цене нужно будет заплатить 57,2 грн/кг, что на 9% больше в сравнении с 2017 годом.

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Самой ощутимой разницей в цене между оптовой и розничной продажей является цена на колбасу. Стоимость колбасы в опте вросла на 5,5%, а в рознице на 24%. Это до 82,7 грн/кг и 90,4 грн/кг, соответственно.

“Оптово-отпускные цены - это те, которые получает первое звено посредников, производителей. Уровень роста розничных цен зависит как минимум от двух причин: количества цепей посредничества и торговой надбавки последнего посредника - супермаркета или магазина. Чем длиннее цепь - тем больше будет розничная цена. Чем выше торговая надбавка - тем выше будет цена для конечного потребителя“, - объяснил Юрий Гаврилечко, экономический эксперт.

Цены на мясные продукты по оптово-розничным ценам УНН

Ранее сообщалось, что по итогам января-октября в Украине сократился экспорт свинины, но вырос экспорт мяса птицы и субпродуктов.