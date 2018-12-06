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Кто "виноват" в подорожании мяса

Комментариев: 5
Как изменились цены за прошедший год.
Насколько цены на мясо изменились за 2018 год
Насколько цены на мясо изменились за 2018 год
depositphotos.com

По данным минагрополитики оптово-отпускные цены в Украине на мясо выросли на 1% , а розничные на 9,6%. Об этом сообщает УНН. 

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Говядина стала дороже на 3% по оптовой цене и стоит теперь до 77,9 грн/кг, а в рознице стоимость повысилась на 10% - до 97,6 грн/кг.

Поднялась стоимость на куриное мясо. При покупке оптом за кг придется заплатить 45,2 грн (это 1% по сравнению с предыдущим годом), а по розничной цене нужно будет заплатить 57,2 грн/кг, что на 9% больше в сравнении с 2017 годом. 

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Самой ощутимой разницей в цене между оптовой и розничной продажей является цена на колбасу. Стоимость колбасы в опте вросла на 5,5%, а в рознице на 24%. Это до 82,7 грн/кг и 90,4 грн/кг, соответственно.

“Оптово-отпускные цены - это те, которые получает первое звено посредников, производителей. Уровень роста розничных цен зависит как минимум от двух причин: количества цепей посредничества и торговой надбавки последнего посредника - супермаркета или магазина. Чем длиннее цепь - тем больше будет розничная цена. Чем выше торговая надбавка - тем выше будет цена для конечного потребителя“, - объяснил Юрий Гаврилечко, экономический эксперт.

Цены на мясные продукты по оптово-розничным ценам
Цены на мясные продукты по оптово-розничным ценам
УНН

Ранее сообщалось, что по итогам января-октября в Украине сократился экспорт свинины, но вырос экспорт мяса птицы и субпродуктов.

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Теги: мясо в украине, цены на мясо, мясные продукты, стоимость мясных продуктов, мясные продукты 2018
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  06.12.2018, 14:28
Оценка:  0
гость
как кто виноват? "новые правители"!!! с такими ценами на топливо, электричество и др. энерго ресурсы, так и мясо выходит золотым... а что, кроме мяса остальные продукты дешёвые??? всё дорого! жыты по новому!...
Военпол в Крыму  (аноним)  06.12.2018, 13:45
Оценка:  -3
Военпол в Крыму
Писаки статьи приводят цены позапрошлого года, ну как с этикетками срока годности товара.
Дату поменяли в заголовке а отчитались за трату денег на исследование цен. Украина...
гость  (аноним)  06.12.2018, 13:39
Оценка:  -3
гость
Виноваты в этом украинские свиньи (в прямом смысле), медленно растут, да еще и кормить их надо!
гость  (аноним)  06.12.2018, 13:29
Оценка:  -3
гость
Где уважаемые писатели видели такие цены? Вы давно в магазинах были? Хватит чушь писать и сходите в магазин, курица почти 65- 70 грн стоит. И вообще когда органы будут контролировать цены у нас в стране, может этим займетесь и поверьте люди это оценят по настоящему.
гость  (аноним)  06.12.2018, 13:20
Оценка:  -3
гость
у свидомых мразей виноват только Янык и Путин, Петро кровавый это идол
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