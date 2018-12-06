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"Газ бодяжат": Нафтогаз ответил на жалобы украинцев

Комментариев: 12
Нафтогаз заявляет, что природный газ разбавить нереально.
Нафтогаз рассказал, почему пламя газа не синее и чайник греется дольше
Нафтогаз рассказал, почему пламя газа не синее и чайник греется дольше
depositphotos.com

В ответ на жалобы украинцев о том, что чайник греется дольше, а цвет газа немного другой, Нафтогаз сделал заявление в Twitter, что природный газ невозможно развести чем-либо, так как это может привести к катастрофам. 

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“Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе“, – заявляет Нафтогаз.

В Нафтогазе говорят, что украинцы получают газ с той же трубы, что и европейцы, а в проблемах виноваты другие факторы, например, загрязненность плиты, недостаток кислорода в кухне, а самой главной причиной называют низкое давление в сети, которые контролирует облгазы. 

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“Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины обязал облгазы бесплатно устанавливать счетчики украинцам.

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Теги: газ, нафтогаз, как бодяжат газ, разбавленный газ, газ разбавляют
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Комментариев (12)
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Василище    06.12.2018, 16:47
Оценка:  +1
Василище
Если чайник,наполненный на 2 см закипает 20 минут...))Есть вроде единица измерения калорийности-плотности газа.
гость  (аноним)  06.12.2018, 15:47
Оценка:  +2
гость
нафнаф

ОЙ-ЕЙ, давление в бытовой сети 0,03-0,05 кг/см2, до ГРП 6-12кг/см2, магистральном -48.
При 2кг у вас форсунки на плите сорвет нах!
А для учета используют коэффициенты где учитывают давление,температуру и калорийность по спецификации партии газа от поставщика.
нафнаф    06.12.2018, 16:55
Оценка:  0
нафнаф
Так сколько ? Из 1тыс куб 48 атм можно сделать газа с давлением 0,5 ????????
FPN    06.12.2018, 15:34
Оценка:  +1
FPN
Можно подсос воздуха делать и это легко проверяется!!!!!
Дайте отстояться неделю и вы не можете зажечь газ, пока воздух отслоившийся не выйдет!
Гребёнка Полтавской обл. так живёт. Уехал в командировку на 10 дней, приехал, а плита не горит, шипит и минуты через загорается!!!!
Василище    06.12.2018, 16:47
Оценка:  0
Василище
Факт!
гость  (аноним)  06.12.2018, 15:33
Оценка:  0
гость
А разбавить газ очень даже легко АЗОТОМ из воздуха. На газораспределительных есть такие установки. Используются для продувки и опрессовки газопроводов - не горюч, не окисляет металл, не ядовит, дешев. Так что не надо ля-ля!
нафнаф    06.12.2018, 15:31
Оценка:  0
нафнаф
Немного занимательной математики.Давление в газопроводе выского давления 08-1,2мПа. 1мПа= равен 10атмосферам.Давление в бытовой газовой трубе 2 атмосферы.Сколько можно сделать газа из 1 тыс куб получаемого из газопровода для бытовых газовых сетей ???
русский  (аноним)  06.12.2018, 15:30
Оценка:  -1
русский
Людка Жбанова вафлистка
На отсосе как солистка!
Раком станет, запердит
Ее муж гермафродит)))
Людмила Жбанова  (аноним)  06.12.2018, 15:27
Оценка:  -5
Людмила Жбанова
Напердела я на кухне и у меня свой газ!
Карлики на отсо  (аноним)  06.12.2018, 15:25
Оценка:  -2
Карлики на отсо
Маскали газ стекломоем разбавляют, суки))
гость  (аноним)  06.12.2018, 15:23
Оценка:  0
гость
украинцы получают газ с той же трубы, что и европейцы - ПЕРВОЕ ПРИЗНАНИЕ НАХТОТГАЗА ЧТО РЕАЛЬНОГО РЕВЕРСА НЕТ И СЛОВАЦКО-ПОЛЬСКИЙ ГАЗ ЭТО МИФ.

природный газ невозможно развести чем-либо - ВТОРОЕ ПРИЗНАНИЕ НАХТОТГАЗА КОТОРЫЙ РАНЕЕ ЗАЯВЛЯЛ ЧТО ДЕ РОССИЯ УКРАИНЕ ПОСТАВЛЯЕТ РАЗБАВЛЕННЫЙ ГАЗ
А разбав
adios    06.12.2018, 15:11
Оценка:  +2
adios
Газ можно разбавить газом с меньшей каллорийностью ))
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