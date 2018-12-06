"Газ бодяжат": Нафтогаз ответил на жалобы украинцев

Нафтогаз заявляет, что природный газ разбавить нереально.

В ответ на жалобы украинцев о том, что чайник греется дольше, а цвет газа немного другой, Нафтогаз сделал заявление в Twitter, что природный газ невозможно развести чем-либо, так как это может привести к катастрофам.

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“Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе“, – заявляет Нафтогаз.

В Нафтогазе говорят, что украинцы получают газ с той же трубы, что и европейцы, а в проблемах виноваты другие факторы, например, загрязненность плиты, недостаток кислорода в кухне, а самой главной причиной называют низкое давление в сети, которые контролирует облгазы.

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“Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины обязал облгазы бесплатно устанавливать счетчики украинцам.