"Газ бодяжат": Нафтогаз ответил на жалобы украинцев
В ответ на жалобы украинцев о том, что чайник греется дольше, а цвет газа немного другой, Нафтогаз сделал заявление в Twitter, что природный газ невозможно развести чем-либо, так как это может привести к катастрофам.
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“Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе“, – заявляет Нафтогаз.
В Нафтогазе говорят, что украинцы получают газ с той же трубы, что и европейцы, а в проблемах виноваты другие факторы, например, загрязненность плиты, недостаток кислорода в кухне, а самой главной причиной называют низкое давление в сети, которые контролирует облгазы.
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“Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям“, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины обязал облгазы бесплатно устанавливать счетчики украинцам.
Полная версия правил
ОЙ-ЕЙ, давление в бытовой сети 0,03-0,05 кг/см2, до ГРП 6-12кг/см2, магистральном -48.
При 2кг у вас форсунки на плите сорвет нах!
А для учета используют коэффициенты где учитывают давление,температуру и калорийность по спецификации партии газа от поставщика.
Дайте отстояться неделю и вы не можете зажечь газ, пока воздух отслоившийся не выйдет!
Гребёнка Полтавской обл. так живёт. Уехал в командировку на 10 дней, приехал, а плита не горит, шипит и минуты через загорается!!!!
На отсосе как солистка!
Раком станет, запердит
Ее муж гермафродит)))
природный газ невозможно развести чем-либо - ВТОРОЕ ПРИЗНАНИЕ НАХТОТГАЗА КОТОРЫЙ РАНЕЕ ЗАЯВЛЯЛ ЧТО ДЕ РОССИЯ УКРАИНЕ ПОСТАВЛЯЕТ РАЗБАВЛЕННЫЙ ГАЗ
А разбав