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Украина исчерпала квоты на экспорт ряда продуктов в ЕС

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На 100% исчерпаны тарифные квоты ЕС на импорт целого ряда украинских аграрных и пищевых продуктов, включая дополнительные торговые преференции на поставки меда и обработанных томатов.
Украина полностью исчерпала тарифные квоты Евросоюза на экспорт меда
Украина полностью исчерпала тарифные квоты Евросоюза на экспорт меда
depositphotos.com

Украина с начала 2018 года по состоянию на вторник, 4 декабря, исчерпала выделенные на год квоты на беспошлинные поставки в страны Европейского Союза ряда продуктов. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия. 

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По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, уже третий год наблюдается рост объемов двусторонней торговли в сфере АПК между Украиной и ЕС в рамках ЗСТ.

“Украинские производители все активнее пользуются импортными тарифными квотами, предоставленными ЕС. По состоянию на 4 декабря 2018 года полностью исчерпаны объемы квот на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, крахмал, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, пшеницу, кукурузу, ячменную крупу и муку, сливочное масло и пасты, а также на мясо птицы“, - говорится в сообщении. 

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Также, по словам Трофимцевой, на 97,7% использовано квоты на украинский чеснок и на 99,4% - продукты переработки солода и крахмала.

При этом пока остаются в полном объеме торговые преференции на такие товары как сахарные сиропы, грибы, обработанная продукция из масла.

Ранее сообщалось, что Украина экспортировала агропродукции почти на $15 млрд.

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Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, экспорт, квоты, зст, ЗСТ с ЕС
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