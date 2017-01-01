Украина исчерпала квоты на экспорт ряда продуктов в ЕС
Украина с начала 2018 года по состоянию на вторник, 4 декабря, исчерпала выделенные на год квоты на беспошлинные поставки в страны Европейского Союза ряда продуктов. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
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По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, уже третий год наблюдается рост объемов двусторонней торговли в сфере АПК между Украиной и ЕС в рамках ЗСТ.
“Украинские производители все активнее пользуются импортными тарифными квотами, предоставленными ЕС. По состоянию на 4 декабря 2018 года полностью исчерпаны объемы квот на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, крахмал, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, пшеницу, кукурузу, ячменную крупу и муку, сливочное масло и пасты, а также на мясо птицы“, - говорится в сообщении.
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Также, по словам Трофимцевой, на 97,7% использовано квоты на украинский чеснок и на 99,4% - продукты переработки солода и крахмала.
При этом пока остаются в полном объеме торговые преференции на такие товары как сахарные сиропы, грибы, обработанная продукция из масла.
Ранее сообщалось, что Украина экспортировала агропродукции почти на $15 млрд.
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