Доллар продолжает дешеветь: Курс валют на 7 декабря

Курс доллара снизился на 8 и 6 копеек в продаже, и в покупке. Гривна продолжает усиливаться.

На пятницу, 7 декабря, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2787,9569 гривны (-9,6087);

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– 100 евро – 3164,6099 гривны (-11,7461).

То есть, курс гривны повысился 9 копеек – до 27,87 гривен за доллар, а евро почти на 12 копеек.

Доллар на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 8 копеек – до 27,89 грн/долл, а в покупке упал на 6 – до 27,87 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил проект меморандума о сотрудничестве с МВФ.