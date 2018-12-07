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Доллар продолжает дешеветь: Курс валют на 7 декабря

Комментариев: 2
Курс доллара снизился на 8 и 6 копеек в продаже, и в покупке. Гривна продолжает усиливаться.
НБУ укрепляет гривну, доллар на межбанке дешевеет
НБУ укрепляет гривну, доллар на межбанке дешевеет
depositphotos.com

На пятницу, 7 декабря, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2787,9569 гривны (-9,6087); 

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– 100 евро – 3164,6099 гривны (-11,7461).

То есть, курс гривны повысился 9 копеек – до 27,87 гривен за доллар, а евро почти на 12 копеек.

Доллар на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 8 копеек – до 27,89 грн/долл, а в покупке упал на 6 – до 27,87 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил проект меморандума о сотрудничестве с МВФ.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.12.2018, 10:34
Оценка:  -1
гость
ну заживете.
apollon    07.12.2018, 10:23
Оценка:  0
apollon
вот вы щдесь пиешет что падает а в табличке которая висит на сайте курс не меняли с его максимального подьма до 28,)))
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