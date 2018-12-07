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Омелян анонсировал запуск поезда Китай-Украина-ЕС

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Вскоре будет запущен контейнерный поезд между Китаем и Евросоюзом, который будет проходить через украинскую территорию.
Через Украину будет проходить контейнерный поезд Китай-ЕС
Через Украину будет проходить контейнерный поезд Китай-ЕС
depositphotos.com

Решение относительно запуска через Украину контейнерного поезда Китай-Польша уже финализировано. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян во время совместной пресс-конференции с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком, сообщает Укринформ. 

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“Сегодня были финализированы решения о запуске контейнерного поезда между Китаем и Европейским Союзом. Между Китаем и Польшей, собственно, территорией Украины. Рассчитываем, что количество таких поездов будет около тысячи в год“, – сказал Омелян.

Министр добавил, что во время встречи с польским коллегой обсуждались намерения дальнейшего сотрудничества относительно новых железнодорожных сообщений между Украиной и Польшей. 

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По его словам, сейчас идет работа над двумя проектами: восстановление железнодорожного сообщения по направлению Пшемысль – Мальховице – Нижанковичи и начало регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином.

Ранее сообщалось, когда и где запустят первые локомотивы General Electric.

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Теги: ЕС, Китай, Поезд, Мининфраструктуры, Владимир Омелян
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гость  (аноним)  07.12.2018, 11:41
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Не пойму: как такой поезд в объезд рашки пустить?
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