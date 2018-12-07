Омелян анонсировал запуск поезда Китай-Украина-ЕС

Вскоре будет запущен контейнерный поезд между Китаем и Евросоюзом, который будет проходить через украинскую территорию.

Через Украину будет проходить контейнерный поезд Китай-ЕС depositphotos.com

Решение относительно запуска через Украину контейнерного поезда Китай-Польша уже финализировано. Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян во время совместной пресс-конференции с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком, сообщает Укринформ.

Читай также: Укрзализныця на праздники назначит от 30 дополнительных поездов

“Сегодня были финализированы решения о запуске контейнерного поезда между Китаем и Европейским Союзом. Между Китаем и Польшей, собственно, территорией Украины. Рассчитываем, что количество таких поездов будет около тысячи в год“, – сказал Омелян.

Министр добавил, что во время встречи с польским коллегой обсуждались намерения дальнейшего сотрудничества относительно новых железнодорожных сообщений между Украиной и Польшей.

Читай также: Укрзализныця уточнила график движения экспресса Киев-аэропорт Борисполь

По его словам, сейчас идет работа над двумя проектами: восстановление железнодорожного сообщения по направлению Пшемысль – Мальховице – Нижанковичи и начало регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином.

Ранее сообщалось, когда и где запустят первые локомотивы General Electric.