Во Львове потратили 2 млн грн на озеленение к Новому году

Несмотря на мороз, во Львове высадили больше 10 тыс зеленых насаждений.

Несмотря на мороз, во Львове высадили больше 10 тыс деревьев и кустов depositphotos.com

Львовский городской совет сообщил, что отдел экологии и природных ресурсов департамента градостроения уже высадил 10 613 зеленых насаждений. Так, среди них 4941 деревьев и 5672 кустов.

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“В городе высажено 10613 зеленых насаждений, из них: 4941 деревьев и 5672 кустов (в частности, на бюджетные средства закуплено 3681 зеленых насаждений на общую сумму 2 млн. 264 тыс. 440 грн., остальные зеленые насаждения закуплено спонсорами)“, - рассказали в отделе экологии и природных ресурсов департамента градостроения Львовского городского совета.

За часть посаженных деревьев и кустов заплатили спонсоры city-adm.lviv.ua

Ранее сообщалось, что “Львовские авиалинии“ задолжали своим работникам около 5,2 млн гривен, чтобы выплатить зарплату авиакомпания продает самолет.