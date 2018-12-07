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Во Львове потратили 2 млн грн на озеленение к Новому году

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Несмотря на мороз, во Львове высадили больше 10 тыс зеленых насаждений.
Несмотря на мороз, во Львове высадили больше 10 тыс деревьев и кустов
Несмотря на мороз, во Львове высадили больше 10 тыс деревьев и кустов
depositphotos.com

Львовский городской совет сообщил, что отдел экологии и природных ресурсов департамента градостроения уже высадил 10 613 зеленых насаждений. Так, среди них 4941 деревьев и 5672 кустов. 

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“В городе высажено 10613 зеленых насаждений, из них: 4941 деревьев и 5672 кустов (в частности, на бюджетные средства закуплено 3681 зеленых насаждений на общую сумму 2 млн. 264 тыс. 440 грн., остальные зеленые насаждения закуплено спонсорами)“, - рассказали в отделе экологии и природных ресурсов департамента градостроения Львовского городского совета.

За часть посаженных деревьев и кустов заплатили спонсоры
За часть посаженных деревьев и кустов заплатили спонсоры
city-adm.lviv.ua

Ранее сообщалось, что “Львовские авиалинии“ задолжали своим работникам около 5,2 млн гривен, чтобы выплатить зарплату авиакомпания продает самолет.

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Теги: высадка деревьев, высадка кустов, посадка деревьев, Львовский городской совет, озеленение
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  07.12.2018, 12:25
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гость
О да! Зимой садить самое то! Весной половину спишут, де вымерзло, вымокло...
Короче - шашлык (три порции) - выбросила в пропасть.(кавказская пленница)
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