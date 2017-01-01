Работа с риском для жизни: ТОП-7 самых опасных профессий

Больше всех рискуют жизнью водители.

Госслужба по вопросам труда оценила производственные травмы и выявила, что профессия водителей опаснее всего. Только в ноябре произошло 8 смертельных случаев, и столько же погибло с 20 по 30 октября.

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Зарплата водителя составляет в среднем примерно 15 тыс гривен в Украине, а водителям с категорией СЕ в Европе предлагают заработную плату от 1 тыс евро.

Электромонтеры также подвержены большим опасностям на производстве и занимают второе место в списке. За 10 дней было зафиксировано 7 травматических случаев. Самый большой риск связан с ударом тока, но 6 из зафиксированных случаев были связанны с ДТП. Электромонтеры в Украине получают в среднем 11 тыс грн.

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Аналитики из OLX подсчитали, сколько зарабатывают представители самых опасных профессий Украины. Так, более всех оплачивается труд бетонщика, они зарабатывают в среднем 17,5 тыс грн и имеют 14 дней дополнительного отпуска.

Второе место по заработку заняли водители погрузчика с платой в 15 тыс грн и 7 днями дополнительного отпуска. На третьем месте расположились машинисты крана с зарплатой в 12,5 тыс грн и 14 дней дополнительного отпуска.

Оплата труда людям с самыми опасными профессиями для жизни olx.ua

Ранее сообщалось, что под Киевом бандиты, маскируясь под СБУ, грабили элитные авто.