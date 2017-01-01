Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Работа с риском для жизни: ТОП-7 самых опасных профессий

Комментариев: 0
Больше всех рискуют жизнью водители.
Профессия водителя является самой опасной для жизни
Профессия водителя является самой опасной для жизни
depositphotos.com

Госслужба по вопросам труда оценила производственные травмы и выявила, что профессия водителей опаснее всего. Только в ноябре произошло 8 смертельных случаев, и столько же погибло с 20 по 30 октября. 

Читай также: Экспресс в Борисполь сломался на второй день после запуска

Зарплата водителя составляет в среднем примерно 15 тыс гривен в Украине, а водителям с категорией СЕ в Европе предлагают заработную плату от 1 тыс евро.

Электромонтеры также подвержены большим опасностям на производстве и занимают второе место в списке. За 10 дней было зафиксировано 7 травматических случаев. Самый большой риск связан с ударом тока, но 6 из зафиксированных случаев были связанны с ДТП.  Электромонтеры в Украине получают в среднем 11 тыс грн. 

Читай также: В Киеве со стрельбой напали на внедорожник и похитили сумку с деньгами

Аналитики из OLX подсчитали, сколько зарабатывают представители самых опасных профессий Украины. Так, более всех оплачивается труд бетонщика, они зарабатывают в среднем 17,5 тыс грн и имеют 14 дней дополнительного отпуска.

Второе место по заработку заняли водители погрузчика с платой в 15 тыс грн и 7 днями дополнительного отпуска. На третьем месте расположились машинисты крана с зарплатой в 12,5 тыс грн и 14 дней дополнительного отпуска.

Оплата труда людям с самыми опасными профессиями для жизни
Оплата труда людям с самыми опасными профессиями для жизни
olx.ua

Ранее сообщалось, что под Киевом бандиты, маскируясь под СБУ, грабили элитные авто.

Поделись:
Теги: профессии, профессии в украине, топ опасных профессий, работа в украине, топ, водители, электромонтеры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь