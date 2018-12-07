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Заработать на АТО: Врачи вымогали взятки за лечение военнослужащих

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За все время врачи получили около 130 тыс долларов от раненных АТОвцев.
СБУ задержали врачей-взяточников, вымогавших деньги с раненных АТОвцев
СБУ задержали врачей-взяточников, вымогавших деньги с раненных АТОвцев
facebook.com/SecurSerUkraine

Глава Центрального МСЭК № 1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы и врач-эксперт отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны были задержаны СБУ в деле о вымогательстве и получении взяток с раненных участников АТО. 

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Врачи требовали деньги за то, что они предоставят военнослужащему соответствующую группу инвалидности.

Задержание произошло с поличным, во время того, как врачи требовали от тяжело раненного в ногу солдата 40 тыс долларов за установление ему инвалидности. 

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При обысках мест работы и жилищ было найдено папки с документами участников АТО, на каждой из которых был прикреплен конверт с деньгами. Всего СБУшники нашли взяток на 130 тысяч долларов.

“Но это верхушка айсберга. Во время дальнейших обысков по местам работы и проживания мы обнаружили еще более 20 папок с документами бойцов АТО, к каждой из которых был прикреплен конверт с деньгами. Общая сумма изъятого составляет 130 тысяч долларов“, – говориться в сообщении СБУ.

Сообщение пресс-службы СБУ
Сообщение пресс-службы СБУ
facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ рассказывает, что сейчас продолжается до судовое дело, но по предварительным данным врачам дадут 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать соответствующие должности.

Ранее сообщалось, что в Одесской области СБУ задержала на взятке военкома.

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Теги: СБУ, взятка, задержание, АТО, военнослужащие, задержание с поличным
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.12.2018, 14:58
Оценка:  -1
гость
Так это детские шалости! Лучше б занялись"черными трансплантологами",мин.оборо н. умалчивает о"пропавших без вести"в АТО!а их просто разобрали на запчасти.А очень удобно-в личном деле карта медобследования,выбирай подходящего,пропадет или погибнет, а у полученных тел родственники органы не проверят!
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