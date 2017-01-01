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Нацбанк повысил гривну: Курс валют на 10 декабря

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Гривна растет, а доллар на межбанке дешевеет.
Нацбанк укреплял гривну всю неделю
Нацбанк укреплял гривну всю неделю
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 10 декабря, понедельник, на уровне: 

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– 100 долларов США – 2782,4246 гривны (-5,5323);

– 100 евро – 3163,8950 гривны (-0,7149).

Гривна повысилась на 5 копеек – до 27,82 гривен за доллар, а евро почти на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке доллар в продаже подешевел на 7 копеек – до 27,82 грн/долл, а  в покупке снизился на 10 копеек – до 27,77 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики планирует снять ограничения на максимальный размер пенсии.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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