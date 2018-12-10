В Украине запретили лекарство от болезней сердца

Гослекслужба запретила в Украине реализацию, хранение и применение лекарственного средства от болезней сердца Ванатекс.

В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства от болезней сердца Ванатекс. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

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“В связи с поступлением сообщения от Европейского директората по качеству лекарственных средств о приостановлении действия сертификата соответствия на субстанцию Валсартан производства Майлан Лабораториз Лимитед, Индия (Mylan Laboratories Limited, India) запрещаю реализацию, хранение и применение серий 10815, 10116, 10816 , 20317, 30317, 10317, 10717 лекарственного средства Ванатекс, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, по 14 таблеток в блистере, по два блистера в картонной коробке, производства Фармацевтический завод Польфарма С. А., Польша (произведенных из субстанции Валсартан производства Майлан Лабораториз Лимитед, Индия)“, - говорится в распоряжении Гослекслужбы.

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Теперь все аптеки, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения должны проверить наличие указанных серий лекарственного средства Ванатекс, и принять меры по изъятию их из оборота путем уничтожения и/или возврата поставщику (производителю).

Как известно, Ванатекс используют для лечения артериальной гипертензии, сердечной недостаточности и облегчают состояние пациента после перенесенного инфаркта миокарда.

Ранее сообщалось, сколько украинцы тратят на лекарства и медпомощь.