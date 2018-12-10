Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине ощутимо подорожало мясо

Комментариев: 3
Оптово-отпускные цены на курятину и свинину уменьшились. За месяц курятина подешевела на 1%, свинина - на 4%.
За месяц курятина подешевела на 1%
За месяц курятина подешевела на 1%
depositphotos.com

В Украине за месяц ощутимо подорожало мясо в рознице. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минагрополитики. 

Читай также: ВР меняет правила указания срока годности на продуктах: Что поменяется

В частности, розничные цены на курятину выросли на 8% до 57,6 грн за кг, свинину - на 8% до 97,9 грн за кг, говядину - на 9% до 98 грн за кг.

В то же время в ведомстве отметили снижение оптово-отпускных цен на курятину и свинину. Так, за месяц стоимость курятины в опте подешевела на 1% до 45,2 грн за кг, стоимость свинины - на 4% до 74,4 грн за кг. Зато стоимость говядины в опте выросла на 1% до 77,9 грн за кг. 

Читай также: Украина исчерпала квоты на экспорт ряда продуктов в ЕС

Известно, что оптово-отпускные цены - это те, которые получает первое звено посредников, производителей, а уровень роста розничных цен зависит от количества цепей посредничества и торговой надбавки последнего посредника - супермаркета или магазина.

Ранее сообщалось, кто "виноват" в подорожании мяса.

Поделись:
Теги: Мясо, производство, цена, продукты, цены, продукты питания, курятина, свинина, говядина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  10.12.2018, 10:58
Оценка:  +1
гость
Так Путин хватит в Украине, на мясо цены накручивать))
гость  (аноним)  10.12.2018, 10:58
Оценка:  +1
гость
Святое дело к праздникам взвинтить цены... Но пока еще не европские, есть к чему стремиться.
Меняю евробляху на 25кг свинины (самовывоз из Польши, (там, недалеко от границы...))
atos    10.12.2018, 10:41
Оценка:  +1
atos
Супер, хоть что-то подорожало уже наконец, а то не дорожало и не дорожало, вообще ахринели)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь