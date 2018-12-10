В Украине ощутимо подорожало мясо

Оптово-отпускные цены на курятину и свинину уменьшились. За месяц курятина подешевела на 1%, свинина - на 4%.

В Украине за месяц ощутимо подорожало мясо в рознице. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минагрополитики.

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В частности, розничные цены на курятину выросли на 8% до 57,6 грн за кг, свинину - на 8% до 97,9 грн за кг, говядину - на 9% до 98 грн за кг.

В то же время в ведомстве отметили снижение оптово-отпускных цен на курятину и свинину. Так, за месяц стоимость курятины в опте подешевела на 1% до 45,2 грн за кг, стоимость свинины - на 4% до 74,4 грн за кг. Зато стоимость говядины в опте выросла на 1% до 77,9 грн за кг.

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Известно, что оптово-отпускные цены - это те, которые получает первое звено посредников, производителей, а уровень роста розничных цен зависит от количества цепей посредничества и торговой надбавки последнего посредника - супермаркета или магазина.

Ранее сообщалось, кто "виноват" в подорожании мяса.