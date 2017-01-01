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Если жена разрешит: Верховный суд пересмотрел требования к оформлениям кредита

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Верховный суд принял решение о получении кредита только по согласованию с совладельцами.
Брать кредиты теперь можно будет только с разрешения совладельцев
Брать кредиты теперь можно будет только с разрешения совладельцев
depositphotos.com

Большая палата Верховного суда в деле №372/504/17 приняла решение, что теперь будущий заемщик обязан спросить у совладельцев имущества на оформление кредита в письменной форме, заверенной у нотариуса. 

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Об этом сообщает UBR.

“Имущество, находящееся в общей собственности, может быть передано в ипотеку только по нотариально заверенному согласию всех совладельцев. Условием передачи совладельцем недвижимого имущества в ипотеку своей доли в общем имуществе без согласия других совладельцев является выделение ее в натуре и регистрация права собственности на нее как на отдельный объект недвижимости. По нормам части четвертой статьи 203 ГК Украины сделка должна совершаться в форме, установленной законом и несоблюдение требований этой нормы в соответствии с частью первой статьи 215 ГК Украины является основанием недействительности сделки“, — говорится в постановлении БП-ВС. 

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Теперь совладельцем может быть не только указанный в документах собственник, но и ближайший родственник. Например, жена (или муж) является 50% совладельцем приобретенной в браке квартиры, даже если в документах это не указано.

Чтобы взять кредит, муж должен спросить у жены письменное разрешение, заверить его нотариально. Если человек этого не сделал, а банк выдал кредит, то он имеет полное право оспорить кредитный договор. 

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“На самом деле, страна долгие годы жила по этим правилам. Лишь пару лет назад появилось заключение еще старого состава Верховного суда о том, что передавать имущество можно и без такого разрешения совладельцев, если сделка была добросовестной, и не было ни малейших признаков фиктивности. Что спровоцировало полную неразбериху в судебной практике. Теперь же Большая палата Верховного суда снова вернула все к изначальной точке. Оставлять имущество в залог и брать кредиты можно только с согласия всех совладельцев. Супругов или других лиц, если они совместно владеют имуществом“, — прокомментировал Ростислав Кравец, старший партнер адвокатской компании “Кравец и партнеры“.

Ранее сообщалось, как вернуть налоги, уплаченные в бюджет.

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Теги: кредит, новые правила кредитования, Верховный суд, Большая палата
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