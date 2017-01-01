Порошенко утвердил налоговые изменения на 2019 год

Ранее Порошенко заявлял, что одобрил госбюджет-2019, но соответствующей информации на сайте парламента до сих пор нет.

Президент подписал закон из бюджетного пакета на следующий год facebook.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко подписал бюджетообразующий закон № 9260 об изменениях в Налоговый кодекс. Соответствующая информация появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

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Закон предусматривает налогообложение налогом на добавленную стоимость заграничных посылок стоимостью от 150 евро в течение первого полугодия и от 100 евро - с 1 июля.

Ставка налога на выброс двуокиси углерода с 1 января 2019 года вырастет по 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну.

С начала 2019 года индексация ставок акцизного налога с табачных изделий составит 9%.

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С 1 июля усовершенствуют электронную систему контроля за оборотом топлива, что позволит увеличить поступления акцизного налога на топливо.

Кроме того, предусмотрено увеличение ставок рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2%: с 29%/14% до 31%/16% (в зависимости от глубины залегания) и железной руды на 0,8% с 8 до 8,8%.

Ранее сообщалось, что налоговая отчиталась о росте доходов бюджета. В общий фонд госбюджета за 11 месяцев поступило на 90,2 млрд гривен больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.