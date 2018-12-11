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Украинцы в ноябре купили более миллиарда долларов

Комментариев: 6
Покупка валюты населением через банковскую систему за месяц превысила ее продажу на $90,5 млн.
Украинцы стали активнее покупать валюту
Украинцы стали активнее покупать валюту
depositphotos.com

Украинцы в ноябре 2018 года купили через банковскую систему $1,009 млрд наличной иностранной валюты. Этот показатель вплотную приблизился к освоенному в августе показателю максимальной покупки валюты через банковскую систему с начала 2015 года в размере $1,045 млрд. 

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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Нацбанка Украины в понедельник, 10 декабря.

Отмечается, что с учетом объемов продажи валюты в размере $918,2 млн, покупка валюты населением через банковскую систему за месяц превысила ее продажу на $90,5 млн долл.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить валюта в Украине на Новый год.

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Теги: Украина, украинцы
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  11.12.2018, 13:08
Оценка:  0
гость
Кстати, а кто врёт?? Ни одно иностранное государство, даже оккупанты Украины - америкосы, не заявили, что их пароходы задерживаются в Керченском проливе Россией!!!
гость  (аноним)  11.12.2018, 12:10
Оценка:  +1
гость
Больше всего покупают на сильном росте доллара.
Весь объем сделал сильный скачок в конце ноября, а сейчас курс уже полностью вернулся на "старые" значения месячной давности и рынок успокоился.
Колишнiй-скідняк    11.12.2018, 11:48
Оценка:  -2
Колишнiй-скідняк
Украинцы х-й без соли доедают, а те кто купил лярд баксов - это совсем другая нация)
гость  (аноним)  11.12.2018, 11:42
Оценка:  0
гость
Для кого как. Одни будут баксы тратить на горнолыжных курортах в Альпах на новый год, другие поменяли макулатуру в заначке на Деньги.
atos    11.12.2018, 11:30
Оценка:  -1
atos
Это статья типо о багатых украинцах или о том, что фантики лучше обменять на нармальные деньги?
donizete    11.12.2018, 12:33
Оценка:  0
donizete
Это новость о нищей стране, где чуть больше половины населения ноют о тарифах и высоких ценах, но ездят на машинах и имеют доллары в заначке.
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