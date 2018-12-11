Украинцы в ноябре купили более миллиарда долларов
Покупка валюты населением через банковскую систему за месяц превысила ее продажу на $90,5 млн.
Украинцы в ноябре 2018 года купили через банковскую систему $1,009 млрд наличной иностранной валюты. Этот показатель вплотную приблизился к освоенному в августе показателю максимальной покупки валюты через банковскую систему с начала 2015 года в размере $1,045 млрд.
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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Нацбанка Украины в понедельник, 10 декабря.
Отмечается, что с учетом объемов продажи валюты в размере $918,2 млн, покупка валюты населением через банковскую систему за месяц превысила ее продажу на $90,5 млн долл.
Ранее сообщалось, сколько будет стоить валюта в Украине на Новый год.
Полная версия правил
Весь объем сделал сильный скачок в конце ноября, а сейчас курс уже полностью вернулся на "старые" значения месячной давности и рынок успокоился.