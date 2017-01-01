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Жетоны в киевском метро: Сколько людей ими пользуется

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Киевский метрополитен подсчитал количество поездок с помощью жетонов.
В Киевском метрополитене сократилось число пользователей жетонами
В Киевском метрополитене сократилось число пользователей жетонами
depositphotos.com

За 2017 год жетонами в Киевском метрополитене пользовались 38%. За год, в 2018 году, этот процент сократился до 25%. 

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на официальной странице в Facebook.

“Жизнь без жетонов существует! И это знают уже 75% наших пассажиров, пользующихся современными видами оплаты!“, - говорится в сообщении.

До 25% людей пользуются жетонами в метро
До 25% людей пользуются жетонами в метро
facebook.com/kyivmetro

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При этом столичное метро планирует повысить показатель бесконтактного проезда до 100% и напоминает, что при покупке карты с 50 поездками за один проезд нужно будет заплатить 6,50 грн.

Отказываться от жетонов полностью Киевский метрополитен планирует после введения в работу единого электронного билета.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен перешел на безнал. Теперь в метро оплатить проезд можно банковской картой.

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Теги: Киевский метрополитен, столичное метро, метро, оплата в метро, стоимость проезда в метро
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