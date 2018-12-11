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Украина выплатила МВФ 150 миллионов долларов

Комментариев: 5
Неделю назад Украина выплатила в пользу МВФ 114 333 750 СПЗ по программе Stand by от 2014 года.
Украина выплатила часть долга МВФ за 2014 год
Украина выплатила часть долга МВФ за 2014 год
depositphotos.com

Украина выплатила Международному валютному фонду более 150 млн долларов по программе Stand by от 2014 года. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ. 

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Так, 3 декабря Украина выплатила в пользу МВФ 114 333 750 СПЗ (спецправа заимствования).

Курс СПЗ на начало декабря составлял 3,9 тысяч гривен за 100 СПЗ.

Украина своевременно выполняет обязательства перед внешними кредиторами, отметили в НБУ.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил проект меморандума о сотрудничестве с МВФ.

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Теги: Украина, кредиты, МВФ, НБУ
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Комментариев (5)
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Коляка    11.12.2018, 13:02
Оценка:  0
Коляка
А где все остальное?
гость  (аноним)  11.12.2018, 13:01
Оценка:  +1
гость
Должны миллиарды,а отдают миллионами.
гость  (аноним)  11.12.2018, 12:53
Оценка:  0
гость
Маловато будет такой платёжки зараз! Эдак вам придётся свои долги мфв отдавать 100 лет - эти 15 млрд баксов! Протянете стока времени?
гость  (аноним)  11.12.2018, 12:41
Оценка:  0
гость
Так что, можно радоваться?
гость  (аноним)  11.12.2018, 11:36
Оценка:  0
гость
ЭЙ-ЭЙ! Сначала кредит, а затем уже выплаты! А то мвф подумает что мы и без их траншей хорошо проживем!
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