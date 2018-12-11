Украина выплатила МВФ 150 миллионов долларов

Неделю назад Украина выплатила в пользу МВФ 114 333 750 СПЗ по программе Stand by от 2014 года.

Украина выплатила часть долга МВФ за 2014 год depositphotos.com

Украина выплатила Международному валютному фонду более 150 млн долларов по программе Stand by от 2014 года. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

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Так, 3 декабря Украина выплатила в пользу МВФ 114 333 750 СПЗ (спецправа заимствования).

Курс СПЗ на начало декабря составлял 3,9 тысяч гривен за 100 СПЗ.

Украина своевременно выполняет обязательства перед внешними кредиторами, отметили в НБУ.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил проект меморандума о сотрудничестве с МВФ.