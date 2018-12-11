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В Украине пересчитали тарифы на тепло

Комментариев: 12
В среднем тарифы на отоплние для населения вырастут на 12%-24%. Тепло подорожает с января.
С 1 января в Украине подорожает отопление
С 1 января в Украине подорожает отопление
depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в понедельник, 10 декабря, приняла решение о повышении тарифов на тепло в связи с ростом цен на газ на 23,5%. Об этом сообщила в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко. 

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На сегодняшнем заседании были рассмотрены тарифы для 18 из 26 поставщиков, а 11 декабря рассмотрят тарифы для оставшихся 8 лицензиатов.

Комиссия приняла следующие решения:

- процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%; 

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- для потребителей бюджетной сферы удалось снизить тарифы до 22%;

- стоимость электрической энергии для населения пока осталась неизменной;

- бюджетом предусмотрена защита уязвимых потребителей, поэтому платежка социально-уязвимых потребителей не изменилась; 

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- планируемый срок вступления в силу скорректированных тарифов - 1 января 2019.

Соглсно опубликованной инфографике, в среднем тариф для населения вырастет на 12%-24%.

Согласованные открытыми обсуждениями тарифы и их динамика
Согласованные открытыми обсуждениями тарифы и их динамика
facebook.com

В частности, тарифы на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго вырастут на 22,7%.

Ранее сообщалось, что украинцы задолжали стране 39,2 млрд грн за коммунальные услуги.

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Теги: отопление, Тепло, тарифы, жкх тарифы отопление, повышение тарифов, НКРЭКУ
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Комментариев (12)
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гость  (аноним)  11.12.2018, 12:57
Оценка:  +1
гость
Подорожание в Украине это уже как национальный праздник,надо его узаконить.
гость  (аноним)  11.12.2018, 12:19
Оценка:  +2
гость
Тю! Так той зимы ще не було! Де килька днив -10, а гроши платимо як нибито-30 весь опалювальний сезон!
BabaYul    11.12.2018, 12:18
Оценка:  +2
BabaYul
Ну наконец то. А то уже задолбались ждать. Когда уже повысят? Когда уже повысят? Теперь, слава тебе Господи, заживём с Нового года по новому, как европейцы. Холодно правда в кружевных трусах возле ледяной батареи сидеть, но за очередной кредит МВФ можно и жопу отморозить.
гость  (аноним)  11.12.2018, 12:07
Оценка:  +2
гость
Все революции заканчиваются финансовым коллапсом, такого не бывает что хочешь поменять всё в стране с Совецкого на про_Европейское и оно проходит гладко. Др. дело что делается это через сраку или вообще не делается как положено.
chippolino2017    11.12.2018, 11:55
Оценка:  +3
chippolino2017
Cволочи. Все из-за бестолочей простолюдинов на майдане и жуликов во власти. Потерянная страна. Вскоре тут останется несколько миллионов престарелых граждан и заброшенные поля, которые освоят транснациональные компании и китайцы. Национализм всегда приводит к деградации.
donizete    11.12.2018, 12:36
Оценка:  -4
donizete
Предлагаю тебя в цари. Образованный ты наш) От простолюдина.
гость  (аноним)  11.12.2018, 11:31
Оценка:  +2
гость
Ось вам и подаруночек под новоричну ялыночку...А так добре скакали! Все-таки надо было отменять новый год вместе с дедом морозом!
Ijans    11.12.2018, 11:18
Оценка:  +7
Ijans
Скоти
гость  (аноним)  11.12.2018, 11:15
Оценка:  +6
гость
Спасибо, европейцы ( еврейцы) вы наши ненасытные. Жаль что мы не французы...
гость  (аноним)  11.12.2018, 11:15
Оценка:  0
гость
Как всегда)) Путин повышай тарифы в России, хватит в Украине уже повышать))
гость  (аноним)  11.12.2018, 10:56
Оценка:  +5
гость
очередное "улучшение" от жыты по новому! "ура"...
Орест_пiхва    11.12.2018, 11:13
Оценка:  +3
Орест_пiхва
В слове "жыты" у Вас ошибка, надо букву "т" исправить на "д".
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