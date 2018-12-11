В Украине пересчитали тарифы на тепло

В среднем тарифы на отоплние для населения вырастут на 12%-24%. Тепло подорожает с января.

С 1 января в Украине подорожает отопление depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в понедельник, 10 декабря, приняла решение о повышении тарифов на тепло в связи с ростом цен на газ на 23,5%. Об этом сообщила в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

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На сегодняшнем заседании были рассмотрены тарифы для 18 из 26 поставщиков, а 11 декабря рассмотрят тарифы для оставшихся 8 лицензиатов.

Комиссия приняла следующие решения:

- процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%;

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- для потребителей бюджетной сферы удалось снизить тарифы до 22%;

- стоимость электрической энергии для населения пока осталась неизменной;

- бюджетом предусмотрена защита уязвимых потребителей, поэтому платежка социально-уязвимых потребителей не изменилась;

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- планируемый срок вступления в силу скорректированных тарифов - 1 января 2019.

Соглсно опубликованной инфографике, в среднем тариф для населения вырастет на 12%-24%.

Согласованные открытыми обсуждениями тарифы и их динамика facebook.com

В частности, тарифы на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго вырастут на 22,7%.

Ранее сообщалось, что украинцы задолжали стране 39,2 млрд грн за коммунальные услуги.