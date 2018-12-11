Украина лидирует по уровню экологичности в мире среди постсоветских стран

Среди постсоветских государств в рейтинге лидирует Украина, которая улучшила свой показатель на две позиции и заняла 18 место.

Украина лидирует среди постсоветских государств в рейтинге уровня экологичности стран мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования немецких экологических организаций Germanwatch и NewClimate Institute.

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Указано, что на первых местах в рейтинге - Швеция, Марокко и Литва. Все три страны набрали более 70 из 100 пунктов, которые учитывают такие факторы, как выхлоп газов, создающих парниковый эффект, использование возобновляемых источников энергии, потребление электроэнергии и общий уровень активности в рамках национальной и международной климатической политики.

При этом лидер рейтинга Швеция (76,28 пункта) оказалась лишь на четвертом месте, потому что в топ-3 не вошла ни одна из стран, поскольку, по мнению экспертов, они "не прилагают достаточных усилий для предотвращения опасной изменении климата".

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Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались данные 56 стран, а также в целом Евросоюза, который, в свою очередь, поднялся на пять позиций по сравнению с прошлым годом, оказавшись на 16 месте с показателем 60,65 пункта.

"Среди постсоветских государств в рейтинге лидирует Украина, которая улучшила свой показатель на две позиции и заняла 18 место (60,09 пункта). Благодаря низкому уровню выбросов парниковых газов и потребления энергии Украины одновременно оказалась на первой строчке в категории стран со средним уровнем экологичности. Однако эксперты отмечают, что это связано в большей степени с экономическим кризисом, вызванным, в частности, военным конфликтом", - пишет издание.

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В свою очередь Россия оказалась в последней десятке - среди стран с очень низким уровнем экологичности. Заняв 52 место с показателем 37,59 пункта, РФ поднялась по сравнению с прошлым годом на одну позицию.

Известно, что опубликование доклада приурочено к конференции ООН по вопросам защиты климата, на которой она также была представлена. Конференция проходит в польском городе Катовице с 3 по 14 декабря, ее главные темы - сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата.

Ранее сообщалось, что Украина - в числе стран, которые активно нагревают планету. Украинский подход к окружающей среде способствует тому, что средняя температура на планете увеличится более чем на 5,1% градусов.