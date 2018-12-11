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Украина лидирует по уровню экологичности в мире среди постсоветских стран

Комментариев: 2
Среди постсоветских государств в рейтинге лидирует Украина, которая улучшила свой показатель на две позиции и заняла 18 место.
Украина лидирует среди постсоветских государств в рейтинге уровня экологичности стран мира
Украина лидирует среди постсоветских государств в рейтинге уровня экологичности стран мира
Getty Images

Украина лидирует среди постсоветских государств в рейтинге уровня экологичности стран мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования немецких экологических организаций Germanwatch и NewClimate Institute. 

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Указано, что на первых местах в рейтинге - Швеция, Марокко и Литва. Все три страны набрали более 70 из 100 пунктов, которые учитывают такие факторы, как выхлоп газов, создающих парниковый эффект, использование возобновляемых источников энергии, потребление электроэнергии и общий уровень активности в рамках национальной и международной климатической политики.

При этом лидер рейтинга Швеция (76,28 пункта) оказалась лишь на четвертом месте, потому что в топ-3 не вошла ни одна из стран, поскольку, по мнению экспертов, они "не прилагают достаточных усилий для предотвращения опасной изменении климата". 

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Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались данные 56 стран, а также в целом Евросоюза, который, в свою очередь, поднялся на пять позиций по сравнению с прошлым годом, оказавшись на 16 месте с показателем 60,65 пункта.

"Среди постсоветских государств в рейтинге лидирует Украина, которая улучшила свой показатель на две позиции и заняла 18 место (60,09 пункта). Благодаря низкому уровню выбросов парниковых газов и потребления энергии Украины одновременно оказалась на первой строчке в категории стран со средним уровнем экологичности. Однако эксперты отмечают, что это связано в большей степени с экономическим кризисом, вызванным, в частности, военным конфликтом", - пишет издание. 

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В свою очередь Россия оказалась в последней десятке - среди стран с очень низким уровнем экологичности. Заняв 52 место с показателем 37,59 пункта, РФ поднялась по сравнению с прошлым годом на одну позицию.

Известно, что опубликование доклада приурочено к конференции ООН по вопросам защиты климата, на которой она также была представлена. Конференция проходит в польском городе Катовице с 3 по 14 декабря, ее главные темы - сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата.

Ранее сообщалось, что Украина - в числе стран, которые активно нагревают планету. Украинский подход к окружающей среде способствует тому, что средняя температура на планете увеличится более чем на 5,1% градусов.

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Теги: рейтинг, экология, экологи, Советский Союз, экологическая катастрофа, страны, список, глобальное потепление
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.12.2018, 11:03
Оценка:  +1
гость
Литва впереди, там ЕС вообще всю промышленность угробил, так что Украине еще есть куда стремиться! Кстати США на последнем месте (и они как то на этот рейтинг болт забили), рядом Япония и Корея. Промышленность, понимаете ли, но это не для вас...
Антибес    11.12.2018, 10:54
Оценка:  +2
Антибес
Це недивно,бо в Україні дуже мало заводів,та фабрик які працюють,на відміну від Росії.Саме тому і з екологією в нас"все добре".В інших странах багато працюючих виробництв,але там інші стандарти.
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