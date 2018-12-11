Глава НБУ заработал 320 тыс гривен в ноябре

Яков Смолий заработал в прошлом месяце 318 294, 02 гривен.

Пресс-служба Национального банка Украины в ответ на запрос издания Слово и Дело сообщила, что в ноябре глава НБУ Яков Смолий заработал около 320 тыс гривен, где фактически полученные деньги составили 256 226,69 гривны.

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В свою очередь заместители главы Нацбанка заработали от 240 до 303 тыс гривен каждый, общей суммой в 1 350 845, 67 тыс, из них с учетом налогов и сборов фактически получили 866 166, 22 гривны.

У Якова Смолия 5 заместителей, среди них Катерина Рожкова, Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий, Сергей Холод.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ожидает транш от МВФ до Рождества.