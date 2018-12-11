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Глава НБУ заработал 320 тыс гривен в ноябре

Комментариев: 3
Яков Смолий заработал в прошлом месяце 318 294, 02 гривен.
За ноябрь глава НБУ Яков Смолий заработал 320 тыс грн
За ноябрь глава НБУ Яков Смолий заработал 320 тыс грн
facebook.com/NationalBankOfUkraine

Пресс-служба Национального банка Украины в ответ на запрос издания Слово и Дело сообщила, что в ноябре глава НБУ Яков Смолий заработал около 320 тыс гривен, где фактически полученные деньги составили 256 226,69 гривны. 

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В свою очередь заместители главы Нацбанка заработали от 240 до 303 тыс гривен каждый, общей суммой в 1 350 845, 67 тыс, из них с учетом налогов и сборов фактически получили 866 166, 22 гривны.

У Якова Смолия 5 заместителей, среди них Катерина Рожкова, Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий, Сергей Холод.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ожидает транш от МВФ до Рождества. 

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Теги: глава НБУ, Национальный банк Украины, Яков Смолий, зарплата, государственная
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.12.2018, 12:55
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гость
Даешь каждому украинцу трудоспособного возраста должность главы НБУ! Ну или хотя бы зама...
navigator2    11.12.2018, 12:47
Оценка:  0
navigator2
"заработал"
donizete    11.12.2018, 12:30
Оценка:  0
donizete
Причина таких зарплат: в течение нескольких лет заработная плата главы НБУ и заместителей оставалась неизменной, в несколько раз ниже среднерыночной заработной платы членов правлений украинских банков. Это было год назад. Хотелось бы увидеть для начала з/п членов правлений украинских банков.
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