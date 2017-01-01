Децентрализованные дороги: Как в областях осваивали деньги на ремонт трасс
Министерство инфраструктуры Украины обнародовало данные по использованию средств Дорожного фонда по состоянию на 30 ноября 2018 года для ремонта дорог.
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Так, 100% использование средств числится только за Хмельницкой областью. Еще 6 областей освоили деньги больше, чем на 90%, где Винницкая область использовала 98% средств, Черниговская 97%, Запорожская 94%, 92% использовали Львовская и Харьковская области, а 91% освоила Днепропетровская область.
Киев и Киевская области использовали 76% и 84% соответственно. Самые низкие показатели оказались у Николаевской (69%), Тернопольской (64%), Одесской (57%) и Луганской (46%) областях.
Ранее сообщалось, что по словам Юрия Голика реформа децентрализации власти должна завершиться к 2020 году.
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