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Децентрализованные дороги: Как в областях осваивали деньги на ремонт трасс

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Сколько денег области потратили на ремонт дороги.
Сколько денег области освоили на починку дорог
Сколько денег области освоили на починку дорог
depositphotos.com

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало данные по использованию средств Дорожного фонда по состоянию на 30 ноября 2018 года для ремонта дорог.

Статистика Министерства инфраструктуры по освоению средств на ремонт дороги в областях
Статистика Министерства инфраструктуры по освоению средств на ремонт дороги в областях
mtu.gov.ua

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Так, 100% использование средств числится только за Хмельницкой областью. Еще 6 областей освоили деньги больше, чем на 90%, где Винницкая область использовала 98% средств, Черниговская 97%, Запорожская 94%, 92% использовали Львовская и Харьковская области, а 91% освоила Днепропетровская область.

Киев и Киевская области использовали 76% и 84% соответственно. Самые низкие показатели оказались у Николаевской (69%), Тернопольской (64%), Одесской (57%) и Луганской (46%) областях.

Ранее сообщалось, что по словам Юрия Голика реформа децентрализации власти должна завершиться к 2020 году.

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Теги: децентрализация, дороги в украине, использование госсредств, госсредства
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