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Главная елка столицы: Сколько стоит новогоднее дерево на Софийской площади в Киеве

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Общая стоимость елки составит 2,7 миллиона гривен.
Елка на Софийской площади будет стоить 2,7 млн гривен
Елка на Софийской площади будет стоить 2,7 млн гривен
facebook.com/FolkUkraine

Основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добробуцкий в интервью для УНН сообщил, что главная елка на Софийской площади в Киеве обойдется в 2,7 млн гривен. Стоимость указана для полной комплектации. 

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Сама елка была создана из 400 веток по 50 гривен, 200 веток по 90 гривен и 100 веток, стоимостью в 30 грн каждая. То есть, за всю не украшенную елку отдали 41 тыс гривен.

Такое разнообразие веток нужно для конструкции и предания вида "цельной" елки. Сначала устанавливаются основные ветви, а потом дополняются другими ветками для большей пышности и объемности. 

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"Но полностью собранное и укомплектовано праздничное дерево обойдется в 2,7 миллиона гривен", - отметил Игорь Добруцкий.

Ранее сообщалось, какой штраф грозит украинцу за срубленную елку. Окончательная сумма зависит от причиненного ущерба.

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Людмила  (аноним)  11.12.2018, 14:15
Оценка:  0
Людмила
Як це не таскали з Прикарпаття як в минулому році.Дивно)))
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