Главная елка столицы: Сколько стоит новогоднее дерево на Софийской площади в Киеве
Основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добробуцкий в интервью для УНН сообщил, что главная елка на Софийской площади в Киеве обойдется в 2,7 млн гривен. Стоимость указана для полной комплектации.
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Сама елка была создана из 400 веток по 50 гривен, 200 веток по 90 гривен и 100 веток, стоимостью в 30 грн каждая. То есть, за всю не украшенную елку отдали 41 тыс гривен.
Такое разнообразие веток нужно для конструкции и предания вида "цельной" елки. Сначала устанавливаются основные ветви, а потом дополняются другими ветками для большей пышности и объемности.
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"Но полностью собранное и укомплектовано праздничное дерево обойдется в 2,7 миллиона гривен", - отметил Игорь Добруцкий.
Ранее сообщалось, какой штраф грозит украинцу за срубленную елку. Окончательная сумма зависит от причиненного ущерба.
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