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Коррупция в Украине: Гражданам хотят помочь изменить отношение к взяткам

Комментариев: 2
В Украине разработали социальную кампанию с целью изменить отношение к коррупции высокого уровня.
Социальная кампания призывает украинцев изменить отношение к коррупции
Социальная кампания призывает украинцев изменить отношение к коррупции
mmr.ua

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Маркетинговое агентство Aimbulance вместе с гражданским пространством USAID/ENGAGE разработали рекламную кампанию, которая призвана изменить отношение украинцев к коррупции высокого уровня. Об этом сообщает MMR.

Компании провели опрос, где оказалось, что 51,6% украинцев считают коррупцию одной из главных трех проблем, которые существуют в Украине. Но практически одна четвертая (23%) ответили, что они готовы проголосовать за кандидата с коррупционными связями, если он помогает семье или общине.

Ролики разработаны на основе двух сценариев
Ролики разработаны на основе двух сценариев "обкрадывание": в детском саду и в больнице
mmr.ua

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Компании считают, что у украинцев нет понимания коррупции, потому возникает диссонанс, который приводит к безразличию к коррупции на высоком уровне.

Aimbulance разработали два видеоролика, которые показывают, как коррупция «обкрадывает» в детском саду и в больнице.

Девиз социальной кампании: “Когда коррупционер ворует государственные деньги, он забирает уплаченные тобой налоги“.

Ранее сообщалось, что глава МВФ Кристин Лагард призвала сообща бороться с коррупцией, съедающей 2 от мирового ВВП.

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Теги: коррупционер, коррупция, коррупционные схемы, борьба с коррупцией, антикоррупционеры, антикоррупционная кампания
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Комментариев (2)
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МакКитра  (аноним)  11.12.2018, 15:05
Оценка:  0
МакКитра
Интересные ребята!Показываете пацанчика, у которого отняли карандаш и молчите ,когда у Народа отжимают гигантские предприятия: Центрэнерго, Николаевский завод,газовые месторождения...Это не двойная мораль-это
просто дуриловка.
гость  (аноним)  11.12.2018, 14:56
Оценка:  0
гость
Как же, изменишь тут! Рыба гниет с головы!Если все, начиная с Пэти хапают налево и направо, чиновничьи должности продаются, мало-мальский чинуша уже даже без намека прямо заявляет просителю: не подмажешь- не поедешь!
Только жесткая диктатура и за умеренную взятку-отрубание руки, за крупную-повесить!
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