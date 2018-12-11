Коррупция в Украине: Гражданам хотят помочь изменить отношение к взяткам
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Маркетинговое агентство Aimbulance вместе с гражданским пространством USAID/ENGAGE разработали рекламную кампанию, которая призвана изменить отношение украинцев к коррупции высокого уровня. Об этом сообщает MMR.
Компании провели опрос, где оказалось, что 51,6% украинцев считают коррупцию одной из главных трех проблем, которые существуют в Украине. Но практически одна четвертая (23%) ответили, что они готовы проголосовать за кандидата с коррупционными связями, если он помогает семье или общине.
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Компании считают, что у украинцев нет понимания коррупции, потому возникает диссонанс, который приводит к безразличию к коррупции на высоком уровне.
Aimbulance разработали два видеоролика, которые показывают, как коррупция «обкрадывает» в детском саду и в больнице.
Девиз социальной кампании: “Когда коррупционер ворует государственные деньги, он забирает уплаченные тобой налоги“.
Ранее сообщалось, что глава МВФ Кристин Лагард призвала сообща бороться с коррупцией, съедающей 2 от мирового ВВП.
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просто дуриловка.
Только жесткая диктатура и за умеренную взятку-отрубание руки, за крупную-повесить!