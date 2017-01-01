НБУ повысил курс гривны: Курс валют на 12 декабря

Гривна ускоряет рост, а доллар на межбанке вырос в продаже, но снизился в покупке.

Национальный банк Украины установил официальные курс валют на следующем уровне на среду, 12 декабря:

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– 100 долларов США – 2771,3165 гривны (-6,3659);

– 100 евро – 3153,4810 гривны (-20,0211).

НБУ поднял курс гривны на 6 копеек – до 27,71 гривен за доллар, а евро на 20 копеек.

На межбанке курс доллара в продаже вырос на 1 копейку – до 27,75 грн/долл по сравнению с предыдущим банковским днем, курс в покупке упал на 2 копейки – до 27,70 грн/долл.

Ранее сообщалось, что глава НБУ Яков Смолий заработал 320 тыс гривен в ноябре.