В Украине увеличат штраф за переход дороги в неположенном месте
В Украине введут новые правила штрафования для пешеходов-нарушителей.
В Украине планируют увеличить сумму штрафа за нарушение правил дорожного движения пешеходами. Специалисты утверждают, то такая система позволит значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
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Об этом сообщает 24 Канал.
Сумма штрафа будет зависеть от того, где было совершено нарушение. Так, раньше за преодоление дороги в 3-4 полосы нарушители платили 51 гривну, теперь этот штраф составил несколько тысяч.
Ранее сообщалось, что в Украине введут новые правила пользования жилым фондом.
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