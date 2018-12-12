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В Украине увеличат штраф за переход дороги в неположенном месте

Комментариев: 4
В Украине введут новые правила штрафования для пешеходов-нарушителей.
В Украине введут новые тарифы на штрафы за переход в неположенном месте
В Украине введут новые тарифы на штрафы за переход в неположенном месте
Getty Images

В Украине планируют увеличить сумму штрафа за нарушение правил дорожного движения пешеходами. Специалисты утверждают, то такая система позволит значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий. 

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Об этом сообщает 24 Канал.

Сумма штрафа будет зависеть от того, где было совершено нарушение. Так, раньше за преодоление дороги в 3-4 полосы нарушители платили 51 гривну, теперь этот штраф составил несколько тысяч.

Ранее сообщалось, что в Украине введут новые правила пользования жилым фондом.

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Теги: пдд, правила дорожного движения, пешеход, штраф
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  12.12.2018, 12:58
Оценка:  -1
гость
Еще бы пешеходные светофоры поставили на переходах где "протестующие" перекрывают движение автотранспорта! Хотите протестовать - идите к входу ВР, а мы- простые автомобилисты зачем страдать должны? Я все налоги и сборы уплатил - а приходится в пробке торчать из-за гуляющих по переходу протестантов!
нафнаф    12.12.2018, 12:55
Оценка:  -1
нафнаф
Да хоть миллиард гривен сделайте штраф,кто то когда то видел как мусора штрафовали пешеходов ?Я нет
гость  (аноним)  12.12.2018, 11:54
Оценка:  +2
гость
дошло наконец-то
korvin_ral    12.12.2018, 11:45
Оценка:  +2
korvin_ral
Давно пора.
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