Порошенко выделит Укрпочте 500 млн грн для доставки пенсий

Президент Украины хочет компенсировать Укрпочте убытки за доставку пенсий.

Порошенко инициировал 500 млн грн для Укрпочты скриншот из видео

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инициирует внесение в государственный бюджет деньги на доставку пенсий в размере 500 000 000 гривен. Об этом он сообщил на своей официальной страницу в Facebook.

Сообщение Петра Порошенко в Facebook facebook.com/petroporoshenko

Порошенко беспокоится о закрытии отделений почты в поселках. Чтобы предотвратить это, он хочет поддержать общий баланс Укрпочты.

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Также в планах у него повышение заработной платы почтальонам.

“Потому что это не просто доставка пенсий, доставка газет. Возможно, для пожилого человека - это единственная связь с миром“, - написал Порошенко.

Проконтролировать вопросы по доставке, повышению зарплат и сбережению отделений почты он призвал министра инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Порошенко утвердил налоговые изменения на 2019 год.