Порошенко выделит Укрпочте 500 млн грн для доставки пенсий
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инициирует внесение в государственный бюджет деньги на доставку пенсий в размере 500 000 000 гривен. Об этом он сообщил на своей официальной страницу в Facebook.
Порошенко беспокоится о закрытии отделений почты в поселках. Чтобы предотвратить это, он хочет поддержать общий баланс Укрпочты.
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Также в планах у него повышение заработной платы почтальонам.
“Потому что это не просто доставка пенсий, доставка газет. Возможно, для пожилого человека - это единственная связь с миром“, - написал Порошенко.
Проконтролировать вопросы по доставке, повышению зарплат и сбережению отделений почты он призвал министра инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Порошенко утвердил налоговые изменения на 2019 год.
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