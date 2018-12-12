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Порошенко выделит Укрпочте 500 млн грн для доставки пенсий

Комментариев: 1
Президент Украины хочет компенсировать Укрпочте убытки за доставку пенсий.
Порошенко инициировал 500 млн грн для Укрпочты
Порошенко инициировал 500 млн грн для Укрпочты
скриншот из видео

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инициирует внесение в государственный бюджет деньги на доставку пенсий в размере 500 000 000 гривен. Об этом он сообщил на своей официальной страницу в Facebook.

Сообщение Петра Порошенко в Facebook
Сообщение Петра Порошенко в Facebook
facebook.com/petroporoshenko

Порошенко беспокоится о закрытии отделений почты в поселках. Чтобы предотвратить это, он хочет поддержать общий баланс Укрпочты. 

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Также в планах у него повышение заработной платы почтальонам.

“Потому что это не просто доставка пенсий, доставка газет. Возможно, для пожилого человека - это единственная связь с миром“, - написал Порошенко.

Проконтролировать вопросы по доставке, повышению зарплат и сбережению отделений почты он призвал министра инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Порошенко утвердил налоговые изменения на 2019 год.

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Теги: пенсия, Петр Порошенко, Президент Украины, Укрпочта, социальная помощь 2019, доставка пенсий
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Shurat77    12.12.2018, 13:38
Оценка:  +3
Shurat77
Гарант перед выборами решил из себя такого хорошего построить, типа за пенсионеров беспокоится и за "листонош"...вот же лицемерное чмо!
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