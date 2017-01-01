1,6 млн грн для спасения детских сердец

Киевстар совместно с БФ "Твоя опора"помогают детям с врожденными заболеваниями сердца в рамках своей социальной инициативы Sharity. На деньги, которые Киевстар перечислил в прошлом году, а именно 800 000 грн, удалось провести 23 операции на сердце детей. На перечисленные в этом году деньги удастся спасти еще 20 детских сердец.

Украина занимает первое место в Европе по показателю смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (68%). Ситуация с детской кардиологией трагичная: половина младенцев, которые имеют сложную форму врожденного порока сердца, умирают. Часто цена детской жизни и здоровья - вовремя проведенная операция.

"Киевстар как социально ответственная компания стремится помогать тем, кто в этом нуждается в первую очередь. Мы призываем каждого присоединиться к помощи инициативы "Доторкнись до серця"и пожертвовать деньги. Чтобы это было сделать максимально просто, мы запустили функцию благотворительности через SMS», – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Благотворительные SMS являются доступным и быстрым инструментом помощи, ведь почти каждый украинец пользуется услугами мобильной связи. Поэтому помочь тем, кто в этом нуждается, становится проще и удобнее. Достаточно отправить сообщение на номер 88000, и 20 гривен будут перечислены в помощь детям.

"Я рада, что процессы благотворительности в Украине наконец запущены, и что небезразличных людей, готовых помогать, становится больше с каждым днем. Я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые помогли профинансировать проведение операций на детских сердцах! Мы помогли им спасти жизнь!», - говорит Маша Ефросинина, телеведущая и член правления БФ "Твоя опора».

Чтобы присоединиться к инициативе, достаточно зайти на страницу Sharity: https://kyivstar.ua/ru/sharity и внести свой вклад в спасение жизни детей.

"Благодаря абонентам Киевстар и проекту Sharity мы помогаем спасать детей! Это огромный вклад в помощь детям с врожденными пороками сердца. Ведь в структуре детской смертности ВПС на первом месте. Сейчас эту проблему государство не решает, денег на оборудование, медикаменты не хватает катастрофически. Хирурги не могут проводить операции без полноценного обеспечения. Поэтому важно, когда бизнес поддерживает благотворительные проекты не точечно, а системно, решая конкретные проблемы тяжело больных детей», – говорит Валерия Татарчук, основатель БФ "Твоя опора".