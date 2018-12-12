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Укрпочта примет 500 млн грн, но их хватит на полгода - Смелянский

Комментариев: 3
Глава Укрпочты пообещал не закрывать отделения и повысить зарплаты, но сообщил, что этих денег хватит только на полгода.
Игорь Смелянский сообщил, что денег из госбюджета-2019 хватит только на полгода
Игорь Смелянский сообщил, что денег из госбюджета-2019 хватит только на полгода
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Генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил, что компания повысит заработные платы сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений, в первый квартал 2019 года. Отделения также закрывать не будут, если на Укрпочту своевременно поступят деньги, выделенные госбюджетом-2019. 

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"При этом данная сумма покрывает необходимость финансирования на первое полугодие. Ко второму полугодию мы вернемся с правительством к обсуждению вопроса дополнительного финансирования сети отделений "Укрпошты", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Порошенко выделит Укрпочте 500 млн грн для компенсации убытков по доставке пенсий.

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Теги: Укрпочта, Петр Порошенко, Игорь Смелянский, доставка пенсий, пенсии в украине, пенсии 2019, госбюджет 2019
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Комментариев (3)
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filk    12.12.2018, 14:44
Оценка:  0
filk
смилянский - гнида и мерзкий подонок. СкотЫняка поставило перед ним задачу - обанкротить Укрпочту. Везде увольняют людей. ПОСЫЛКИ ПРИНИМАЮТ В УПАКОВКЕ, НА КОТОРОЙ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ ОДНОГО РИСУНКА, НИ ОДНОЙ БУКВЫ или надписи. Ну не дЫ-бил?!!
СМИЛЯНСКИЙ - СДОХНИ, СКОТИНА!!!
гость  (аноним)  12.12.2018, 13:54
Оценка:  0
гость
а Новая почта работает и не попрошайничает! легче всего закрыть или попросить!...
гость  (аноним)  12.12.2018, 13:26
Оценка:  +1
гость
Ну полный придурок, жадный до неприличия, хапун!!! А якже, приехал в Украину на заработки из США и обирает народ как лохов по примеру всей наше властной верхушки. Неужели среди украинцев не могли найти нормального человека, а не это чудо-юдо американского заробитчанина?
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