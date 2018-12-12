Укрпочта примет 500 млн грн, но их хватит на полгода - Смелянский

Глава Укрпочты пообещал не закрывать отделения и повысить зарплаты, но сообщил, что этих денег хватит только на полгода.

Игорь Смелянский сообщил, что денег из госбюджета-2019 хватит только на полгода facebook.com

Генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил, что компания повысит заработные платы сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений, в первый квартал 2019 года. Отделения также закрывать не будут, если на Укрпочту своевременно поступят деньги, выделенные госбюджетом-2019.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"При этом данная сумма покрывает необходимость финансирования на первое полугодие. Ко второму полугодию мы вернемся с правительством к обсуждению вопроса дополнительного финансирования сети отделений "Укрпошты", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Порошенко выделит Укрпочте 500 млн грн для компенсации убытков по доставке пенсий.