Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гривна подешевела: Курс валют на 13 декабря

Комментариев: 0
Гривна стала дешевле впервые за месяц, доллар на межбанке растет.
Нацбанк понизил курс гривны впервые в декабре
Нацбанк понизил курс гривны впервые в декабре
depositphotos.com

Национальный банк Украины в четверг, 13 декабря, установил следующие официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2780,8135 гривны (+9,4970); 

Читай также: Фины потратили 5 тыс долларов на рекламу "ни о чем"

– 100 евро – 3155,111 гривны (+1,6300).

Так, НБУ снизил курс гривны на 9 копеек – до 27,80 гривен за доллар, а евро стало на 1,6 копейки дороже.

Курс доллара на межбанковском рынке повысился как в покупке, так и в продаже – до 27,86 грн/долл и до 27,81 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Украина получила 500 млн евро от ЕС. Средства будут направлены в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ.

Поделись:
Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, гривна упала, падение гривны, доллар на межбанке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь