Гривна подешевела: Курс валют на 13 декабря

Гривна стала дешевле впервые за месяц, доллар на межбанке растет.

Национальный банк Украины в четверг, 13 декабря, установил следующие официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2780,8135 гривны (+9,4970);

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– 100 евро – 3155,111 гривны (+1,6300).

Так, НБУ снизил курс гривны на 9 копеек – до 27,80 гривен за доллар, а евро стало на 1,6 копейки дороже.

Курс доллара на межбанковском рынке повысился как в покупке, так и в продаже – до 27,86 грн/долл и до 27,81 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Украина получила 500 млн евро от ЕС. Средства будут направлены в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ.