Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент Украины предложил Смелянскому снизить свою зарплату

Комментариев: 4
Петр Порошенко озвучил личную просьбу главе Укрпочты об уменьшении его зарплаты.
Порошенко озвучил личную просьбу главе Укрпочты
Порошенко озвучил личную просьбу главе Укрпочты
.president.gov.ua

Генеральный директор Укрпочты получил личный совет от президента Украины Петра Порошенко об уменьшении заработной платы.

Об этом сообщается в пресс-службе Администрации президента. 

Читай также: Укрпочта примет 500 млн грн, но их хватит на полгода - Смелянский

“Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан“, - сказал Порошенко на встрече.

Так, UBR сообщает, что в декларации Игоря Смелянского размер заработной платы за 2017 год составил 3 млн 958 тыс 541 гривну.

На встрече Смелянский обещал выполнить все поручения президента.

Ранее сообщалось, что Порошенко выделит Укрпочте 500 млн грн для доставки пенсий. 

Поделись:
Теги: Петр Порошенко, пенсии, Игорь Смелянский, Укрпочта, почтовые отделения, выплата пенсий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
zadneprohodchik    13.12.2018, 12:53
Оценка:  0
zadneprohodchik
Рошения
гость  (аноним)  13.12.2018, 12:53
Оценка:  0
гость
Не хило за год почти 4 лимона зарплаты,против пенсий в 1400 грн. в месяц.
гость  (аноним)  13.12.2018, 12:36
Оценка:  +2
гость
Дожили до ручки. Президент рекомендует руководителю ГОСпредприятия снизить собственную з/п. И это при том, что на з/п рядовым почтальонам денег нет и их сокращают. Это уже похоже на театр абсурда. То же с УЗ, с Нафтогазом.
гость  (аноним)  13.12.2018, 12:33
Оценка:  +2
гость
нафиг надо гнать такого директора! бездельник и попрошайка!!! себе гад миллионную зп, а сотрудникам копейки...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь