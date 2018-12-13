Президент Украины предложил Смелянскому снизить свою зарплату
Петр Порошенко озвучил личную просьбу главе Укрпочты об уменьшении его зарплаты.
Генеральный директор Укрпочты получил личный совет от президента Украины Петра Порошенко об уменьшении заработной платы.
Об этом сообщается в пресс-службе Администрации президента.
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“Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан“, - сказал Порошенко на встрече.
Так, UBR сообщает, что в декларации Игоря Смелянского размер заработной платы за 2017 год составил 3 млн 958 тыс 541 гривну.
На встрече Смелянский обещал выполнить все поручения президента.
Ранее сообщалось, что Порошенко выделит Укрпочте 500 млн грн для доставки пенсий.
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