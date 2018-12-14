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В Аграрном фонде пропало зерно почти на 20 млн гривен

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Объем недостач зерна в размере 4,2 тысяч тонн зафиксирован на Полтавском и Ивано-Франковском комбинатах хлебопродуктов.
Аграрный фонд не имеет мощностей по хранению и транспортировке зерна
Аграрный фонд не имеет мощностей по хранению и транспортировке зерна
depositphotos.com

Из-за ненадлежащего хранения зерна подрядчиками государственного Аграрного фонда оно было потеряно общую сумму 18,8 млн гривен. 

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Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает Экономическая правда со ссылкой на экспертную организацию StateWatch, в распоряжении которой оказались данные аудита Государственной аудиторской службы за период 2016-2018 годы.

Отмечается, что в целом потеряно 4,2 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки.

"Аграрный фонд не имеет производственных мощностей по хранению и транспортировке зерна. Поэтому все эти услуги получает от других предприятий. Это значительно уменьшает доходность самого фонда. И привело к потере зерна по вине хранителей", – говорится в сообщении. 

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Объем недостач в размере 4,2 тысяч тонн зафиксирован на государственных Полтавском и Ивано-Франковском комбинатах хлебопродуктов. Сейчас этот инцидент расследует Генеральная прокуратура.

Также в отчете советуют передать в управление Агрофонду восемь действующих элеваторов государственной компании Хлеб Украины. По предварительным подсчетам, это позволит ежегодно сэкономить около 10% средств на хранении зерна. 

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Аудиторы указывают на то, что финансовые планы Аграрного фонда утверждаются профильными чиновниками не вовремя. План на 2017 год согласован Министерством агрополитики и Кабмином в июне 2017 года, а на 2018 год – только в июле этого года.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 октября Украина намолотила 41,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 11,2 млн га.

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Теги: Украина, махинации, зерно, хищение, аграрный сектор
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  14.12.2018, 12:22
Оценка:  0
гость
Та то Путин с Песковым тягали в крачучках, домой))
гость  (аноним)  14.12.2018, 11:20
Оценка:  -1
гость
нет крыс очень много
гость  (аноним)  14.12.2018, 10:53
Оценка:  +1
гость
усадка и утруска в карманы владельцев зерновых комплексов были всегда, просто сейчас выросли ставки суммы отката чиновникам. Не заплатили искомую сумму - вот и всплыло дело...
гость  (аноним)  14.12.2018, 10:53
Оценка:  +1
гость
что имеем - не храним
потерявши - плачем
Василище    14.12.2018, 10:47
Оценка:  +1
Василище
Папередники оказались лишь мелкими воришками))
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