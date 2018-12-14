В Аграрном фонде пропало зерно почти на 20 млн гривен

Объем недостач зерна в размере 4,2 тысяч тонн зафиксирован на Полтавском и Ивано-Франковском комбинатах хлебопродуктов.

Аграрный фонд не имеет мощностей по хранению и транспортировке зерна depositphotos.com

Из-за ненадлежащего хранения зерна подрядчиками государственного Аграрного фонда оно было потеряно общую сумму 18,8 млн гривен.

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Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает Экономическая правда со ссылкой на экспертную организацию StateWatch, в распоряжении которой оказались данные аудита Государственной аудиторской службы за период 2016-2018 годы.

Отмечается, что в целом потеряно 4,2 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки.

"Аграрный фонд не имеет производственных мощностей по хранению и транспортировке зерна. Поэтому все эти услуги получает от других предприятий. Это значительно уменьшает доходность самого фонда. И привело к потере зерна по вине хранителей", – говорится в сообщении.

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Объем недостач в размере 4,2 тысяч тонн зафиксирован на государственных Полтавском и Ивано-Франковском комбинатах хлебопродуктов. Сейчас этот инцидент расследует Генеральная прокуратура.

Также в отчете советуют передать в управление Агрофонду восемь действующих элеваторов государственной компании Хлеб Украины. По предварительным подсчетам, это позволит ежегодно сэкономить около 10% средств на хранении зерна.

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Аудиторы указывают на то, что финансовые планы Аграрного фонда утверждаются профильными чиновниками не вовремя. План на 2017 год согласован Министерством агрополитики и Кабмином в июне 2017 года, а на 2018 год – только в июле этого года.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 октября Украина намолотила 41,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 11,2 млн га.